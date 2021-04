Ejea prend les trois points contre Barakaldo (1-2)

07/04/2021 à 20:03 CEST

le Ejea a gagné loin de chez soi devant Barakaldo 1-2 lors de leur premier match de la compétition, qui a eu lieu ce mercredi au Nouveau Lasesarre. Avec ce score, l’équipe Ejea est deuxième avec 17 points en fin de partie et le Barakaldo sixième avec 21 points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Ejea, qui a créé la lumière avec un objectif de Carracedo à la 11e minute. L’équipe locale est à égalité avec un but de Seguín à 37 minutes, terminant la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe Ejea, car il savait comment profiter du jeu et a réussi à traverser le filet de son adversaire avec un but de Ruben Garcés près de la conclusion, en 93, mettant fin au match avec un résultat de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Barakaldo de Javi luaces soulagé Etxeberría, Pablo Goñi, Ajuriagoikoa et Bengoetxea pour Alain Ribeiro, Jon Urkiza, Rober Pitu et Seguín, tandis que le technicien du Ejea, Javi moreno, a ordonné l’entrée de Nestor et Brian fournir Javi alamo et Ségovie.

L’arbitre du match a montré huit cartons jaunes. Des deux équipes, Seguín et Rober Pitu de l’équipe locale et Javi alamo, Moustapha, Nahuel, Carracedo, Nestor et Chechu Dorado L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Barakaldo il obtient 17 points et le Ejea obtenir 21 points après avoir remporté le match.

Le deuxième jour, le Barakaldo jouera contre Mutilvera loin de chez soi, tandis que le Ejea fera face au Alaves B dans son fief.

Fiche techniqueBarakaldo:Hodei Oleaga, Picón, Carles Martinez, Obolskiy, Rober Pitu (Ajuriagoikoa, min.87), Seguín (Bengoetxea, min.87), Gándara, Estrada, Jon Urkiza (Pablo Goñi, min.80), Pablo Santana et Alain Ribeiro ( Etxeberría, min. 80)Ejea:Miguel, Lolo Guerrero, Chechu Dorado, Mirambel, Javi Álamo (Nestor, min.70), Moustapha, Marrufo, Nahuel, Carracedo, Segovia (Brian, min.80) et VicenteStade:Nouveau LasesarreButs:Carracedo (0-1, min.11), Seguín (1-1, min.37) et Rubén Garcés (1-2, min.93)