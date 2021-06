Ekaterina Alexandrova reste en dehors de Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 00h30 CEST

Le joueur colombien Maria Camila Osorio Serrano, numéro 94 de la WTA, surpris en gagnant par 7-5 et 6-2 dans une heure et trente minutes au joueur de tennis russe Ekaterina Alexandrova, numéro 36 de la WTA et tête de série numéro 32, lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les 16es de finale.

Alexandrova a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que la Colombienne, de son côté, l’a réussi 5 fois. De même, Osorio Serrano a eu une efficacité de 86% au premier service, a commis une double faute et a réussi à gagner 61% des points au service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 84%, 4 doubles fautes et 53% de points obtenus au service.

Après ce match, vendredi prochain à partir de 12h00 heure espagnole aura lieu les seizièmes de finale au cours desquels se verront les affrontements Osorio Serrano et le joueur biélorusse. Aryna Sabalenka, numéro 4 et tête de série numéro 2.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 128 entrent en phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.