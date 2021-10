Ekaterinbourg, Tioumen et ACCS, les ‘noix de coco’ du Barça

30/10/2021 à 22:20 CEST

Le FC Barcelone a vécu une « gueule de bois » placide après avoir scellé de manière importante la première place du Groupe 3 du tour principal de la Ligue des champions, en battant Viten (5-1), Levante (2-0) et Zalgiris (1-7).

L’équipe de Jesús Velasco évitera ainsi les vainqueurs des autres groupes avec les « grandes » équipes le 3 novembre au tirage au sort d’un Tour Élite avec quatre groupes et avec le prix du Final Four uniquement pour le premier de chacun.

La plus grande émotion a été vécue dans le groupe 4 dans lequel Kairat kazajo, le « bourreau » du Barça en trois finales à quatre, avait besoin de la victoire contre l’italien Pesaro pour ne pas être éliminé. Et l’équipe dirigée par l’ancien Blaugrana Kaká s’est imposée 2-3 grâce à un but de Diego Favero (ex-Palma) à la 35e minute pour terminer à la première place.

Les Italiens ont terminé quatrièmes et sont sortis d’un Tour Élite Dans laquelle la surprenante tchèque Plzen ou la dangereuse russe Tioumen pourraient retomber dans le groupe du Barça, équipe dont le Brésilien Ferrao est arrivé au Barça en 2014.

Malgré ses déboires à ses débuts face à l’ACCS (4-3), champion du Sporting a également battu Atyrau (1-8) et Dobovec (1-6). Les Blaugrana ne seront pas mesurés dans le Tour Élite, où les rivaux possibles de ce groupe seraient les Slovènes et un ACCS que Jesús Velasco a dirigé la saison dernière avec Carlos Ortiz et qui gardera en principe la star portugaise Ricardinho (il n’a pas joué ce Tour principal).

L’AFC Kairat a dû souffrir jusqu’au bout

| TWITTER

Le premier du Groupe est Benfica après avoir battu le Belge Halle-Gooik (2-1), le Russe Ekaterinbourg (1-5) et le Slovaque Lucenek (1-10). Ceux de l’Oural seront l’un des rivaux à éviter du tirage au sort et les Belges pourraient également affronter les Catalans.

Et dans les autres groupes, seul le premier est passé : les Hongrois Haladas, les Ukrainiens Uragan, les Néerlandais Hobocubo et les Croates Olmissum.

Cordoue, nouveau dirigeant

Le Barça a vu ce samedi comment un excellent site du patrimoine mondial de Cordoue a arraché la direction provisoire en championnat grâce à sa nette victoire hier soir par 5-1 contre Industrias Santa Coloma qui venait de perdre le derby catalan avec un « double » de Caio et des buts de Pablo del Moral, Jesulito et Ricardo. Les Andalous ajoutent neuf points et +7 à la différence de buts générale pour le +5 d’une équipe du Barça qui compte également trois victoires et une défaite.

Córdoba Heritage a lancé la ligue

| TWITTER

L’équipe de Josan González pourrait perdre ce statut de leader aujourd’hui, alors que cette quatrième journée se termine ce dimanche avec le grand classique du futsal, un ElPozo Murcia-Movistar Inter (12h00) entre les deux grands absents de l’actuelle Ligue des Champions. Les Madrilènes ajoutent neuf points et seraient premiers en cas de victoire ; Les Murciens en ont cinq.