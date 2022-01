Ekaterine Gorgodze bat la joueuse de tennis Leonie Kung au tour de qualification

01/10/2022

le géorgien Ekaterine Gorgodze, numéro 143 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie en une heure et cinquante-quatre minutes par 6-3, 1-6 et 6-3 au joueur de tennis suisse Léonie Kung, numéro 164 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.), une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.