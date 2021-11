Ekstase est un Tetris infusé de technologie qui est sorti sur Switch aujourd’hui

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ekstase est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch, un casse-tête de type Tetris qui vous permettra de créer des formes de plusieurs manières.

Décrit comme « une lettre d’amour à Berlin et à sa scène techno », Ekstase est un casse-tête en chute libre qui présente des visuels brillants et flashy et une bande-son pleine de rythmes techno. Bien qu’il semble presque identique à Tetris en surface, le gameplay n’est pas tout à fait le même; au lieu d’effacer des lignes, une ligne de balayage efface une couleur particulière de bloc à chaque fois qu’elle passe. Voici une description officielle :

Dans Ekstase, des formes de 3 à 5 blocs tombent du haut et dès qu’elles heurtent quelque chose, elles s’effondrent. La ligne de balayage change de couleur à chaque cycle et supprime les carrés que vous avez formés avec des blocs de la même couleur. Mode Flow : le mode Flow est le mode de jeu « jump in » sans friction dans lequel le jeu s’adapte à votre façon de jouer. Est-ce que tu vas mieux? Le jeu augmentera sa difficulté. Êtes-vous de pire en pire? Le jeu devient plus facile. Ce faisant, le jeu fait apparaître un « état de flux » chez le joueur, un état dans lequel vous êtes complètement immergé dans un sentiment de concentration, d’implication et de plaisir énergisés.

Beat99 : Beat99 est le mode rythmique d’Ekstase. Le but est de classer votre multiplicateur en déposant des formes au rythme. Vous recevrez 99 « vies », laisser tomber une forme soustrait une vie, manquer un battement en soustrait dix ! Essayez de survivre le plus longtemps possible et essayez de marquer le plus haut possible. Mode classique : En mode classique, vous définissez le défi. Choisissez le nombre de couleurs et la vitesse des formes. Time Attack : Pouvez-vous empiler efficacement ? Prouvez-le en mode Time Attack. Battez le meilleur score dans un laps de temps défini. Deux modes de rotation : Ekstase peut être apprécié dans deux styles de jeu différents ; style de jeu « A » et style de jeu « B ». Dans A, vous faites pivoter les couleurs dans une forme stationnaire, dans B, vous faites pivoter les formes. De cette façon, vous obtenez deux jeux pour le prix d’un !

Avec différentes palettes de couleurs parmi lesquelles choisir pour aider ceux qui sont daltoniens, ainsi qu’un mappage de boutons personnalisé et des options pour désactiver les arrière-plans gênants, Ekstase semble convenir à un large éventail de joueurs.

Si vous souhaitez essayer, le jeu est lancé sur le Switch eShop aujourd’hui pour 13,49 £ / 14,99 $. Descendez soigneusement dans notre section commentaires ci-dessous et faites-nous savoir si vous allez le vérifier.