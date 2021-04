El Alcoraz reçoit Elche comme un test décisif pour sa permanence

04/09/2021 à 06:30 CEST

.

L’Alcoraz accueillera ce vendredi un duel clé dans la lutte pour la permanence entre Huesca, équipe qui marque la descente, et le Elche, celui qui fixe le salut, à laquelle les deux arrivent de bonne humeur et avec José Rojo ‘Pacheta’, qui a conduit Primera l’année dernière à l’équipe d’Alicante, maintenant à la tête du bloc Alto Aragonese.

L’équipe aragonaise aspire à ajouter sa deuxième victoire consécutive après celle obtenue à la Ciutat de Valencia contre Levante pour sortir de la zone rouge, tandis qu’Elche, qui a fait deux bons nuls contre Getafe et Betis, tente de frapper la table pour échapper au danger.

Il y a beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme tant dans le club aragonais que chez les supporters pour pouvoir quitter les postes engagés dans ceux qui sont depuis 21 jours. Dans ces deux prochains matchs, contre Elche et la semaine suivante sur le terrain d’Alavés, une bonne partie de leur avenir se joue dans l’élite en affrontant deux rivaux directs qui se battent pour le même but, le salut.

Le match est spécial et très important pour les deux équipes, car ce sont des rivaux directs, ainsi que pour l’entraîneur de Huesca, qui a emmené Primera à Elche l’année dernière, ainsi que pour l’attaquant du Barça Dani Escriche, qui était prêté à cette équipe.

Pacheta ne pourra pas compter sur les défenseurs Pablo Maffeo et Gastón Silva ou avec le milieu de terrain Javier Ontiveros, en raison d’une blessure, bien qu’il soit probable qu’il y ait le central grec Dimitrios Siovas, remis de l’inconfort musculaire qu’il a subi contre Levante.

L’amélioration vécue par le Hellenic suggère qu’il peut commencer en tant que partant et sinon, sa position serait occupée par le Slovaque Denis Vavro. Celui qui entrera dans les onze de départ sera Pedro López, sur le côté droit, au lieu du Maffeo blessé.

Pacheta pourrait avoir une question qui serait celle du compagnon de l’attaquant Rafa Mir dans l’attaque. Le poste se jouerait entre Sandro Ramírez et Escriche.

Elche, pour sa part, fait face à la visite de l’Alcoraz de bonne humeur et avec l’objectif de frapper un coup sur la table qui met l’objectif de permanence sur la bonne voie.

L’équipe d’Elche, qui cumule deux nuls consécutifs, a amélioré les sensations et les résultats depuis l’arrivée de Fran Escribá au banc, mais il a toujours le sujet en suspens de gagner loin de chez lui, ce qu’il n’a pas réalisé depuis octobre.

Les entraîneurs et les joueurs sont conscients de l’importance des points contre un rival direct qui, en outre, marque la frontière du salut dans un match dans lequel, en plus, le coefficient particulier est également en jeu.

Elche récupère son attaquant et meilleur buteur, L’Argentin Lucas Boyé, absent le dernier jour pour suspension, mais ne pourra pas compter pour le deuxième match consécutif avec le également «albiceleste» Pablo Piatti, la dernière signature de l’entité.

L’attaquant, qui n’a pas pu s’entraîner durant la semaine au même rythme que ses coéquipiers, est presque remis d’une gêne musculaire, mais Escribá a préféré ne pas forcer sa réapparition pour l’avoir pleinement dans les prochains jours.

La principale nouveauté dans la programmation peut être le retour de l’Argentin dans l’axe de l’attaque et le grand doute est de savoir si Escribá pariera sur le couple Boyé et Carillo ou, au contraire, donnera la continuité comme deuxième point à Pere Milla, qui a marqué lors des deux derniers matchs.

– Alignements probables:

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Insua, Siovas ou Vavro, Javi Galán; Mosquera, Seoane, Ferreiro; Sandro ou Escriche et Rafa Mir.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica; Tete Morente, Marcone, Guti, Fidel; Pere Milla ou Guido Carrillo et Lucas Boyé.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castillan-Manchego).

Stade: L’Alcoraz.

Heure: 21.00.