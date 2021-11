El Alfa et Chiky Bom Bom s’associent dans le clip de « Chupable »

SANTO DOMINGO.-Le chanteur urbain « El Alfa » et l’instagramer Chiky Bom Bom se réunissent dans un clip intitulé « Chupable », qui comprend la collaboration du Colombien Ryan Castro et du Mexicain Papi Kuno.

La chanson compte déjà plus de deux millions de vues sur YouTube et est basée sur l’une des phrases les plus populaires de Chiky Bom Bom.

« Première mondiale. 15 millions de récompense pour celui qui arrête ce fou, «El Alfa Tesla», Chiky BomBom ‘Mamá’, Ryan Castro le plus friand de Colombie, Papi Kuno ‘El Rey de México’. Je t’aime Mexique ! Je suis le roi du business », a écrit le chanteur urbain El Alfa à côté de la vidéo.

El Alfa a publié il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux une image avec six dominicains éminents sur les réseaux sociaux et dans la musique urbaine, dont ChikyBom Bom, Bulin 47, Carlos Montesquieu, I am Jayjay, Giovakartoons.

El Alfa triomphe au Madison Square Garden de New York

Le représentant dominicain de la musique urbaine, El Alfa el Jefe, a été couronné le créole urbain le plus réussi de tous les temps en remplissant le Madison Square Garden de New York à pleine capacité.

L’événement qui fait partie de sa tournée « The Legend of Dembow » a été la date la plus attendue, puisque les concerts ont été annoncés jusqu’en décembre prochain.

Une vingtaine de milliers de personnes se sont réunies pour l’événement historique, où Emmanuel Herrera, le prénom de l’artiste, a dévoilé un large répertoire de ses chansons les plus populaires, qui ont été scandées par tous les fans.

La star de la nuit a déclaré que cette réalisation n’était pas la sienne, mais la République dominicaine, un pays qui a donné naissance au talent de celui qui est aujourd’hui considéré comme le plus grand représentant du genre dembow.

« Merci à tous ceux qui sont ici ce soir. Ce succès n’est pas le mien, il vient de la République dominicaine », a-t-il exprimé.

Parmi les invités de la soirée figuraient Fernando Villalona, ​​​​El Cherry Scom, J Balvin, Farruko, Dj Adonis, Mark B, Shelow Shaq, entre autres qui ont accompagné la soirée inoubliable.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iRRFszZxA7w