El altavoz Google Nest, rival de los Echo, hoy por 79€ en MediaMarkt

Uno de los asistentes de voz más utilizados in the actualidad es el que ofrece Google y que está presente in todos los dispositivos que incluye el sistema operativo Android y algunos más que lo integran de forma nativa. Un ejemplo de estos últimos es el altavoz inteligente Google Nest, que ahora puedes conseguir en oferta en MediaMarkt.

Este es un accesorio que es un segmento del mercado compite de forma directa con los Amazon Echo, lo que son palabras mayores. El caso es que este es un dispositivo que incluye acceso al assistance de Google de forma directa sin necesidad de ejecutar un sistema operativo alrededor. Para conseguir esto, y sacarle el máximo partido posible, este dispositivo ofrece conexión Wifi que le permite accede a Internet de esta forma aprovechar al máximo todas las posibilidades que permite (que van desde conocer el tiempo que hace hasta establecer una reunión en el calendario).

En el apartado del sonido en el interior de este altavoz inteligente vas a encontrar dos éléments diferenciados uno destinado a los graves y otro a los agudos. El primero tiene unas dimensions de 75 milímetros, mientras que el segundo es de 19 mm. La combinación es bastante efectiva, y se disfruta de una calidad de sonido bastante buena, gracias a una excelente definición en todos los rangos. Además, todo esto es así sin sufrir distorsión alguna incluso al utilizar el máximo volumen que permite (que es más que suficiente para poder ser incluso una buena solución para el salón). Por lo tanto, poco o nada tiene que envidiar a los Echo.

Buenas opciones sur Google Nest

Una de las más interesantes es la inclusion de très micro de largo alcance que aseguran el altavoz inteligente reconocerá con gran precisión todo lo que se dice y, por lo tanto, los comandos de voz se ejecutarán prácticamente de forma automática. La inclusión de estos elementos puede hacer pensar que la privacidad es un problema, pero nada más lejos de la realidad ya que en el propio dispositivo se incluye un boton que al pulsarlo déshabiliter que el reconocimiento y, de esta forma, absolutamente nada de lo que digas quedará registrado en ningún lugar. Un buen detalle este.

La oferta que debes aprovechar

Hasta la fecha no habíamos visto nunca el Google Nest a un precio tan bajo, ya que en MediaMarkt puedes comprar este accesorio con una gran fiabilidad por tan solo 79 euros, lo que es un 20% menos de lo que cuesta habitualmente (99€). Una muy buena oportunidad de compra que se combina con unos gastos de envío gratuitos le site décide ahora mismo a pedir este accesorio. Por cierto, puedes conseguirlo tanto en color negro como en blanco, algo que para muchos puede muy important para que encaje de la mejor forma posible en la habitación que tienes previsto colocar el altavoz.

Finalmente, queremos comentar que las dimensiones que tiene este altavoz inteligente compatible con el asistente de Google son de 12,4 x 17,5 x 7,8 centimètres, nada desorbitado por lo que no tendrás problemas para encontrar un hueco en prácticamente cualquier lugar de la casa. Un detalle important respecto al uso es que debido a la inclusión de Bluetooth puedes utilizar este equipo tanto con telefonos que incluyen sistemas operativos iOS como los que hacen lo propio con Android (para conseguirlo simplemente tienes que descargar la aplicación gratuita que hay en las tiendas oficiales).