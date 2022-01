El Amazfit GTS 2 Mini rebajado a 89€ y llega antes de Reyes!

Este es un accesorio que incluye todo lo que se busca en un dispositivo de este tipo, ya que entre otras cosas tiene una pantalla a color de 1,55 pulgada une couleur que se ve a la perfección debido a que utiliza un panel AMOLED (esto es así, incluso en la calle y da lo mismo la luz que exista). Un bon détail de ces composants est celui que vous avez sous la forme d’un écran 2.5D pour les courbures qui existent et qui ont l’aspect de la smartwatch sea bastante atractivo. Por lo tanto, estétiquement este es un modele que cumple a la perfección y que se parece bastante al Apple Watch.

Entre les beaucoup de buenas características que tiene el Amazfit GTS 2 Mini está el ofrecer una autonomía excelente. Con una carga de su batería puedes conseguir un para de semanas de uso péché problemas. Esto le hace no desentonar y competir con cualquier reloj inteligente que hay en el mercado real. Y, todo esto, con un peso par debajo de los 20 grammes. Esto, y una ergonomía muy cuidada en su correa -que se puede cambiar-hace que el uso todo el día de este dispositivo no sea precisamente una molestia. Por lo tanto, seguro que se convierte en un gran compañero para muchos.

Descuentazo por el Amazfit GTS 2 Mini

Ahora mismo en Amazon este modelo tiene un precio que es de los más bajos que ha tenido siempre en esta tienda online, ya que puedes conseguir el dispositivo pagando sólo 89,90 euros. Esta es una cifra muy llamativa que se acompaña con buenas opciones adicionales como por ejemplo que no sumas nada por los gastos de envío si tienes una cuenta Prime y, además, en este caso si realizas la compra antes de las nueve de la noche de hoy, mañana tienes en casa el producto. Te dejamos el enlacer de compra en los colores negro y verde que son los que están en promoción:

Montre connectée Algunas cosas más de este

Pese a que tiene un precio reducido este equipo, está lleno de funciones ya que con él podrás desde revisar as notificaciones que llegan desde los teléfonos sincronizados por Bluetooth (pueden ser tanto los que utilizan Android como el sistema operativo iOS) y, como no, debido a que incluye sensores como por ejemplo el propio de ritmo cardíaco puedes llevarlo encima cue do haces deporte ya que es capaz de reconocer hasta 70 tipo de actividades físicas différentes. Además, en este apartado es important commentaire que el Amazfit GTS 2 Mini résister à el agua a profundidades de hasta cinco atmósferas.

Con todo lo indicado y teniendo en cuenta que este es un modelo que incluye una gran cantidad diseños de la pantalla para cambiarlos cuando así te apetezca y que también te dirá si tiene un sueño de calidad, creemos que este reloj es una muy buena opción como regalos de Reyes de última hora y que, si te das prisa, lo puedes tener tus manana mis . A qué esperas para hacerte con este completo reloj inteligente?