el Amazfit GTS rebajado à 79€

Con el paso del tiempo algunos fabricantes relojes inteligentes han pasado de ser dos opciones poco demandadas a convertir en referentes en el mercado. Si estás pensando en comprarte un nuevo dispositivo de este tipo una de las posibilidades que te recomendamos que valores es el Amazfit GTS, une smartwatch muy completo y que puedes conseguir con una rebaja muy important.

Concretamente en la tienda PcComponentes puedes conseguir el wearable that hemos mencionado antes con un descuento del 37%. Esto puede parecer algo poco preciso, pero si te decimos que solamente tienes que pagar 79,90 euros van a tener en casa este dispositivo que ofrece compatibilidad tanto con iOS como con Android (y al que no le falta un cuerpo metálico para ofrecer un diseño atractivo), seguro que tu interés aumenta de forma significativa. Este es el enlace que debes utilizar para realizar la compra tranquilamente desde casa y con total fiabilidad:

Un detalle que nos parece de lo más important en este accesorio, que no incluye un sistema operativo que permite instalar aplicaciones, pero sí que ofrece todas las funciones que son demandadas era un equipo de este tipo, tiene que ver con la amplia autonomie que ofrece. Con una carga de su batería es capaz de funcionar hasta 14 jours sin tener restricción alguna a la hora de encender la pantalla. Por cierto, el Amazfit GTS es un reloj inteligente que en su interior tiene GPS, lo que te permitirá utilizarlo como podómetro, y si éste se tiene siempre activado la marca que conseguirás antes de tener que enchufarlo a la corriente es de 25 heures. Pas d’está nada mal.

Características importantes… y buenas

Una de las que llaman la atención teniendo en cuenta el precio que hemos dicho antes que tienes que pagar para comprar el reloj inteligente es su pantalla. Esta es tipo AMOLED y cuenta con unas dimensions de 1,65 pulgada (résolution de 340 ppp). Por lo tanto, hablamos de un componente de muy buena calidad que permite ver con una gran precisión todo lo que se muestra en la pantalla y al que no le falta una buena cantidad de widgets y différents fonds pour ne pas aburrirte nunca lo utilizare el smartwatch. Por cierto, el proceso de cambio es muy sencillo, ya que simplemente tienes que pulsar el panel de forma continuada.

El peso que tiene el Amazfit GTS es de tan solo 38 grammes, lo que quiere decir que este reloj no te va a molestar absolutamente nada cuando lo lleves puesto (y eso que no le falta un sensor de ritmo cardíaco en la parte lower que realiza lecturas con bastante precisión). Este es un elemento denominado BioTracker y con él se puede realizar un seguimiento bastante preciso de la actividad física que realizas, ya sean los pasos que has dado en el día o hasta los 12 modes de conduite que es capaz de reconocer de forma automática el reloj inteligente del que estamos hablando.

Plus d’informations sur Amazfit GTS

Sin faltarle opciones avanzadas y que son ya básicas en los smartwatch, como por ejemplo la résistance al agua o la capacidad de gestionar las notificaciones que llegará al reloj con el que está sincronizado mediante Bluetooth, la oferta existente para comprar este nuevo producto es of thes that no se deben dejar pasar debido a que pocas veces vas a volver a ver este Amazfit GTS al precio al que está ahora mismo en PcComponentes.