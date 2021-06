El Barco marque les trois points face au Viveiro CF (3-1)

13/06/2021 à 22h00 CEST

le Bateau gagné 3-1 contre Viveiro lors du match disputé ce dimanche dans le Calabagueiros. le Bateau Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Étudiant Vista Alegre à la maison (0-2) et l’autre devant Comme Pontes à domicile (3-2). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Viveiro CF a dû se contenter d’une égalité à trois contre lui Ourense. Après le match, l’équipe de Barquense est quatrième à la fin du match, tandis que le Viveiro est troisième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Barquense, qui a débuté la lumière avec un but de Omar Navarro à 24 minutes. Il a marqué plus tard le Bateau, en augmentant les distances grâce à un but de David alvarez à la minute 30. Cependant, l’équipe de Viveira s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Rollé à 45 min. L’équipe à domicile a augmenté son avantage en Oscar Martin juste avant le coup de sifflet final, précisément à la 46e minute, clôturant ainsi la première mi-temps sur le score de 3-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 3-1.

Le technicien de la Bateau, Manolo, a donné accès au champ à Bons Ivi, Carlos Cruz, Carlos Villar et Ivan remplacement Rodrigo alonso, Le Harrak, Véra Oui Oscar Martin, tandis que de la part du Viveiro, Chusky remplacé Diaz, chevalier, Jambes Oui Trasancos pour Rollé, Montagnes, Facu Pérez Oui Javi roi.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, de Pedro de l’équipe locale et Xaime Oui Javi roi L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après avoir surmonté le match, le Bateau classé quatrième au classement avec 48 points à la fin du match, tandis que Viveiro CF il a été placé à la troisième place avec 49 points.

Le lendemain, l’équipe de Manolo affrontera CDD Arzua, Pendant ce temps, il Viveiro CF de Chusky sera mesuré par rapport Pontellas.

Fiche techniqueBateau:Oviedo, Marc, Rubio, Omar Navarro, El Harrak (Carlos Cruz, min.63), Óscar Martín (Iván, min.82), David Álvarez, De Pedro, Vera (Carlos Villar, min.82), Rodrigo Alonso (Ivi Bons, min.59) et CalvoViveiro CF :Tomás, Pereira, Montes (Caballero, min.53), Madero, Rolle (Diaz, min.53), Xaime, Meitin, Louzao, Javi Rey (Trasancos, min.65), Tichu et Facu Pérez (Pernas, min.65 )Stade:CalabagueirosButs:Omar Navarro (1-0, min. 24), David Álvarez (2-0, min. 30), Rolle (2-1, min. 45) et Óscar Martín (3-1, min. 46)