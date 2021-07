El Bebeto dit “J’ai déjà appris à vivre sans toi” PUM !

« J’ai déjà appris à vivre sans toi ! Pum, tout comme le titre, c’est que la vérité est, comme c’est agréable de pouvoir arriver au point où nous disons cette phrase ! Et El Bebeto le sait bien sûr. On vous dit tous les détails de ce nouveau single ici dans Music News. Tu vas adorer!

Le 15 juillet, El Bebeto a créé son nouveau single intitulé “J’ai déjà appris à vivre sans toi” et ce dont nous avions besoin était de lire ceci et d’écouter une chanson comme celle-ci. La réalité est que ce single parvient à sympathiser avec les gens à tel point qu’il a eu beaucoup de succès. Le nouveau single d’El Bebeto cumule à ce jour près d’un demi-million de vues sur la plateforme YouTube ! Nous l’aimons, nous l’aimons tout simplement.

Et le truc c’est… Comment ne pas sympathiser ? Nous allons simplement analyser et nous arrêter un instant. Combien de fois donnons-nous notre vie entière pour une personne qui ne nous valorise absolument pas ? Et on s’accroche, et on pleure et on s’éloigne, et ils nous cherchent, et on continue, et on ne peut pas quitter cette personne parce qu’on l’aime, parce qu’on a encore des sentiments, parce qu’on a su aimer la belle, et ça personne ne fait rien d’autre que nous utiliser et nous utiliser.

La réalité c’est qu’El Bebeto sait de quoi je parle, et comme c’est bien quand on peut enfin dire : “J’ai déjà appris à vivre sans toi”, tu m’as déjà coupé, tu m’as trompé, tu m’as trahi, tu m’a fait pleurer, tu m’as fait mal, tu as pris le risque de me perdre, ben qu’en penses-tu !?!?!?! J’ai déjà appris à vivre sans toi ! AMONOOOS !

Sérieusement, s’il vous plaît, écoutez cette chanson, je vous promets que dans un deux par trois, vous éliminerez ce salaud, et votre vie changera. Je vous le dis!! https://www.youtube.com/watch?v=nOUPItSXeAE