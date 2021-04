El Becerril a battu CD Diocesanos 1-0 à Mariano Haro

04/04/2021 à 23:31 CEST

le Becerril a commencé par une victoire 1-0 à domicile contre le Diocésain lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Mariano haro. Avec ce marqueur, le Becerril est huitième avec 18 points et CD diocésain cinquième avec 23 points après le match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Becerril, qui en a profité pour ouvrir le score avec un penalty de Blanc à la minute 71. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Becerril a donné accès à Ricky, Toilettes, Ismael et Mérinos pour Melero, Eloy, Ruben Vallejo et Kuko, Pendant ce temps, il CD diocésain a donné accès à Chêne vert, Gonzalez, Gonzalez, Pindado et Vazquez pour noble aristocrate, Ménèses, Mayorga, Martinez et Martin.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Melero, Jimenez, Ricky et Toilettes et par le Diocésain réprimandé Poirier et Chêne vert.

Pour le moment, le Becerril il lui reste 18 points et le Diocésain avec 23 points.

Le deuxième jour, le Becerril jouera contre lui Almazán à la maison, tandis que le CD diocésain fera face au Peñaranda Bracamonte dans son fief.

Fiche techniqueBecerril:Sevi, Diego Martín, Sierra, Jiménez, Carlos, Blanco, Varo, Rubén Vallejo (Ismael, min 82), Melero (Ricky, min 66), Kuko (Merino, min 89) et Eloy (Baños, min 82) )CD diocésain:Darío, Vicente, Pablo, Martin (Vázquez, min.82), Peral, Oli, Martinez (Pindado, min.82), Hidalgo (Encinar, min.61), Moreta, Mayorga (Gonzalez, min.66) et Meneses ( González, min.66)Stade:Mariano haroButs:Blanc (1-0, min.71)