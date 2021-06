El Becerril prend les trois points face au Real Burgos CF (1-2)

in

13/06/2021 à 22:05 CEST

le Bécerril a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Le vrai Burgos ce dimanche dans le San Amaro. le Real Burgos CF Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 1-0 à La Bañeza. Du côté des visiteurs, le Bécerril perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Cebrereña. Grâce à ce résultat, l’équipe churro est huitième, tandis que le Le vrai Burgos il est onzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Melero à la 36e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Real Burgos CF, qui a mis les tables avec un peu de S’est blesé à la minute 65. Mais plus tard, le Bécerril à la 81e minute, il a avancé son équipe avec un autre but de Melero, complétant ainsi un doublet. Finalement, le match s’est terminé avec un 1-2 à la lumière.

Grâce à cette victoire, l’équipe d’Edu Narganes est restée en huitième position avec 31 points et celles de Daniel Santos ils se sont classés onzième avec 22 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Real Burgos CF est contre lui Peñaranda Bracamonte, Pendant ce temps, il Bécerril va affronter La ferme.