El Calvo Sotelo Puertollano et At. Levante conclut sa confrontation à la Ciudad de Puertollano “Cerrú” sans but (0-0)

19/09/2021 à 21:02 CEST

Les Calvo Sotelo Puertollano et le À. j’ai soulevé à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Ville de Puertollano “Cerrú”. Les Calvo Sotelo Puertollano Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Teinture royale par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le À. j’ai soulevé il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le À. Pulpileño. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est classée en dixième position, tandis que la À. j’ai soulevé il est resté à la neuvième place à l’issue du duel.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie à la fois le Calvo Sotelo Puertollano et le À. j’ai soulevé ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Calvo Sotelo Puertollano, Darius, a donné accès au champ à Gonzalo, Oussama, Giuliano Baron et Fran Sabaté remplacement Dominguez, Abraham, Hinojosa et Ordoñez, tandis que de la part du À. j’ai soulevé, Alessio Lisci remplacé Juanmi Duran et Peine pour Raul Alcaina et Juanmi Duran.

Un total de neuf cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Hinojosa, Dani martin, Ordoñez, citron et Fran Sabaté, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Omar Faraj, Jose Manuel, George et Antonio Leal et avec du rouge à Omar Faraj (2 jaunes).

En ce moment, le Calvo Sotelo Puertollano et le À. j’ai soulevé ils restent à égalité avec quatre points chacun au classement.

Le lendemain, l’équipe de Darius affrontera contre Tolède, Pendant ce temps, il À. j’ai soulevé Alessio Lisci sera mesuré contre L’ejido.

Fiche techniqueCalvo Sotelo Puertollano :Simón Ballester, Ricardo, Ribalta, Dani Martin, Ordoñez (Fran Sabaté, min.84), Valdivia, Juanfri, Hinojosa (Giuliano Barone, min.84), Dominguez (Gonzalo, min.62), Limon et Abraham (Osama, min. .62)À. J’ai soulevé:Cuñat, Antonio Leal, José Manuel, Joseda, Pubill, Benítez, Relu, Omar Faraj, Toni Herrero, Raúl Alcaina (Juanmi Durán, min.10) et JorgeStade:Ville de Puertollano “Cerrú”Buts:0-0