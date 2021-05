“El Chapo de Sinaloa” se jette contre “Chiquis” Rivera pour avoir montré son corps et suscite la polémique sur les réseaux sociaux

“Chiquis” Rivera est dans son meilleur moment et n’hésite pas à montrer ses réalisations dans la musique, les affaires et sa silhouette renouvelée à travers les réseaux sociaux, où il a déclenché une infinité de réactions pour avoir posté une vidéo de ses fesses sans cellulite.

Janney Marín, le vrai nom de la fille aînée de Jenni Rivera, a partagé un clip du mouvement sensuel de ses fesses perfectionnées grâce à l’utilisation constante de la crème qu’elle vient de lancer: «J’aime beaucoup de femmes, je souffre de cellulite sur les jambes, comme dans les pompons … c’est pourquoi il était très important pour moi de formuler un produit qui non seulement m’aide, mais aussi d’autres femmes qui partagent ce «dilemme» ».

Malgré le fait que le post ait été fait pour promouvoir le nouveau produit de sa marque, il a provoqué plus d’une déclaration parmi lesquelles se détachent ceux de ses fans, Lorenzo Méndez, Helen Ochoa, Nicolas Vallejo-Nagera et le chanteur Ernesto Pérez, plus connu. comme “El Chapo de Sinaloa”.

C’est justement l’interprète musical régional mexicain qui a tout porté contre le chanteur d’Anímate y verás o Me vale, et il s’est plaint de publier ce type de contenu qui, selon lui, dénigre les femmes en exhibant leurs fesses et non leurs jambes à promouvoir. sa crème.

«Je ne peux pas résister à m’exprimer sur le comportement des femmes qui veulent attirer l’attention, elles enseignent le cul *. Ont-ils un visage horrible? Quelle honte bâtard, la honte de quelqu’un d’autre! Où est la dignité des femmes? Comment les respecter?

Pour cette déclaration, il a été attaqué sur le réseau social, dans lequel il a fait valoir que son collègue avait pu utiliser une vidéo de ses jambes et a même utilisé un exemple qui a rouvert le débat sur le respect des femmes.

«J’utilise du viagra, par exemple !!! Je veux dire, vais-je devoir prendre une photo et la télécharger pour que tout le monde puisse voir que cela fonctionne? No ma * n », a ajouté le chanteur de 56 ans.

L’une des premières à défendre son amie “Chiquis” Rivera a été la chanteuse Helen Ochoa, qui a lancé un message fort d’autonomisation des femmes à travers ses histoires Instagram, dans lesquelles elle accusait “El Chapo de Sinaloa” d’avoir un “esprit rétrograde et misogyne”. et le «double poids», pour lequel elle a rappelé que l’industrie régionale mexicaine est très compliquée pour les femmes, précisément à cause de cela et d’autres commentaires contre elle.

«Il n’est pas possible que les esprits rétrogrades existent encore. Les réseaux sociaux sont une expression libre, je ne comprends pas pourquoi ils ont peur si nous vivons dans un monde «dans lequel il n’enseigne pas, ne se vend pas». Tout le monde et je veux dire tout le monde, nous avons la liberté d’exprimer ou de montrer sur nos réseaux ce qui nous semble le plus approprié. Que ce soit bon ou mauvais », a-t-il commenté dans son message.

«Il est bien connu qu’au sein de la région mexicaine, il nous est difficile de nous démarquer dans ce genre car nous sommes catalogués Always !!! Combien d’artistes se sont trompés, mais ils ne sont pas pointés du doigt pour le simple fait d’être des hommes », a-t-il déclaré.

Elle a profité de l’occasion pour reconnaître toutes les femmes qui se démarquent dans tous les domaines de leur travail et a conclu: «J’applaudis les femmes courageuses qui avancent dans leur travail (montrer ou ne pas montrer) et les hommes à l’esprit ouvert qui comprennent simplement qu’il n’y a plus de femmes soumises. Le respect se mérite avec le respect, pas avec les vêtements ».

Un autre qui a pris la parole était l’ex-mari de “Chiquis” Rivera, qui a écrit un message cryptique sur Twitter qui pour beaucoup a été considéré comme une allusion à la vidéo controversée.

Lorenzo Méndez a écrit: “Chacun fait la promotion de son changarro”. Tandis que l’homme d’affaires Nicolas Vallejo-Nagera, plus connu sous le nom de «Colate» et ex-partenaire de Paulina Rubio, a exprimé «je vais les acheter», bien qu’il n’ait pas défini à quoi il faisait référence.

Cette nouvelle controverse est survenue juste après que la fille de Jenni Rivera ait été durement critiquée pour avoir recommandé de boire de l’eau citronnée pour affiner sa silhouette, ce qui a même conduit plus d’un à penser qu’elle avait subi une liposuccion.