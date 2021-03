El Cirbonero ajoute trois points après avoir dépassé CD Fontellas (0-4)

28/03/2021 à 10:09 CEST

Le Cirbonero s’est rendu ce samedi au stade de CD Fontellas, où il a remporté la victoire grâce à une victoire retentissante (0-4). Le CD Fontellas Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Lourdes par un score de 3-1 et a pour le moment eu une séquence de trois défaites consécutives. Pour sa part, Cirbonero a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Cantolagua. Grâce à ce résultat, le groupe cirbon est troisième, tandis que le Fontellas il est neuvième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Cirbonero, qui a ouvert le score grâce à un but de Maeztu à la 7e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 0-1.

Après la mi-parcours du match, en deuxième période est venu le but de l’équipe cirbonero, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un but de Dominguez à 62 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté à 69 minutes grâce à un but de Châtain. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Cirbonero, ce qui a augmenté les différences établissant le 0-4 avec un autre objectif de Châtain, réalisant ainsi un doublé à la 75e minute.Finalement, l’affrontement s’est terminé par un 0-4 dans la lumière.

Avec cet écran brillant, le Cirbonero il monte à 29 points dans la première phase de la troisième division et se place en troisième position du classement, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, CD Fontellas il reste avec 20 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, avec laquelle il a atteint le vingt et unième jour.

Le lendemain, l’équipe de Fontellero jouera à domicile contre le Cantolagua, Pendant ce temps, il Cirbonero Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Baztan.

Fiche techniqueCD Fontellas:Jota, Othman Chaaf, Sergio, Rubén Gil, Munarriz, Asier, Lahuerta, Mugueta, Oliver, San Juan et IkerCirbonero:Jordán, Ruben, Javi Álvarez, Arriazu, Celihueta, Maeztu, Moreno, Mario León, Álex Cacho, Dominguez et ErvitiStade:–Buts:Maeztu (0-1, min.7), Dominguez (0-2, min.62), Moreno (0-3, min.69) et Moreno (0-4, min.75)