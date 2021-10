El Clasico: Comment la tentative de Barcelone de contenir le Real Madrid n’a pas suffi

Ces observations — là où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Ce n’était que le premier but du match – l’un des trois – mais probablement le moment le plus important d’un Clasico qui se terminerait finalement dans le désespoir de Barcelone: ​​à la 32e minute, David Alaba est apparu en haut de la surface du Real Madrid pour choisir La poche de Memphis Depay, avant de la passer largement à Vinicius Jr et de sprinter sur le terrain pour devenir le meilleur débouché du Real Madrid sur le terrain. Vinicius, au lieu de jouer une passe évidente sur le flanc, a exécuté une passe plus difficile au centre de Rodrygo – permettant à Alaba de progresser en tant que troisième coureur. Rodrygo l’a joué contre l’Autrichien, qui a lancé un tir – sur un xG de 0,05 – au deuxième poteau. C’était une séquence tout droit sortie d’un jeu vidéo.

C’était un moment brillant à souligner, car il représentait bien plus qu’un simple but. Dans un passage de jeu, Alaba a montré sa conscience défensive, ses mouvements hors ballon et sa capacité à frapper le ballon. Entre le point A et le point B, Vinicius a fait frire (« cuit » est un mot trop poli) Oscar Mingueza et a montré sa gamme de dépassement. Rodrygo, même lorsqu’il ne touche pas beaucoup, a prouvé qu’il peut être efficace à un moment donné lorsque l’équipe a besoin de lui.

13 minutes plus tard, Barcelone se dirigeait vers le tunnel et en ressortait avec un changement de personnel. Ronald Koeman a gardé Mingueza – tout ce qui lui restait – hors du terrain en échange de Philippe Coutinho. Mingueza ne s’amusait pas à défendre Vinicius.

« Ils ont bien compris dans la première partie et pas nous », a déclaré le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets après le match. « Nous savions qu’ils allaient nous laisser le ballon mais ils avaient de la vitesse avec Rodrygo et Vinicius.

Busquets savait ce que nous savions tous : le plan tactique du Real Madrid contre le Shakhtar était une prémonition de ce qui allait arriver. Et Barcelone a joué bien mieux que le Shakhtar – en partie parce que le rapport de dépistage était sorti, et en partie parce que Barcelone est juste meilleure que les Ukrainiens. Mais le fait qu’ils n’aient pas pu l’arrêter complètement témoignait de l’efficacité du Real Madrid, même s’il ne générait pas beaucoup d’occasions offensives. Les hommes d’Ancelotti n’ont pas envahi Barcelone. De l’avis de tous, il s’agissait d’un concours égal qui aurait pu pencher de toute façon. Le Barça a bien appuyé et sa défense de transition a tenu le coup pendant de longues périodes de match. Ils ont tenu Vinicius à zéro tir et une passe clé. Benzema et Rodrygo ont été arrêtés à un seul coup chacun.

Mais Vinicius a blessé Barcelone d’autres manières, et il est juste de supposer que le Real Madrid n’aurait pas gagné ce match sans cette version alpha de Vinicius – le briseur de ligne implacable qui a réussi quatre dribbles et, frustré par Barcelone, a été victime de six fautes. À un moment donné, après que Vinicius soit tombé facilement dans la surface de réparation, Jordi Alba a couru sur le terrain pour partager quelques réflexions. Vinicius n’a pas reculé, a tenu bon et a aboyé en retour. Cela peut sembler simple, subtil, mais c’est l’épice que les Madridistas doivent voir dans le Clasico de la part de leurs joueurs de l’ère post-Ramos. Vinicius a été leader au Camp Nou ce soir – un spectacle bienvenu.

Le Barça a saigné malgré ses efforts pour arrêter le saignement, et c’est un bon signe pour le Real Madrid. Les hommes d’Ancelotti ont eu du mal à trouver la bonne passe en transition. Le jeu de liaison de Benzema n’était pas à son meilleur, et les balles au-dessus d’Alaba, Modric ou Kroos n’étaient pas assez prolifiques. Même encore, ils ont suscité suffisamment d’élan offensif pour voir une victoire.

Je ne pense pas que le Real Madrid ait assez de crédit pour sa défense, pour ce que ça vaut. Une grande partie de la diffusion ESPN ce soir a fait tout son possible pour dire que Barcelone était la meilleure équipe. Je ne le vois pas. Les hommes de Koeman ont couru 34 centres ce soir – 10 au-dessus de leur moyenne de la saison où ils mènent la ligue dans ledit département. Alba et Memphis ont combiné pour 22 d’entre eux. Le Real Madrid les a sélectionnés avec des chiffres et a bien réussi leurs rotations. Je n’appelle pas cela infériorité, j’appelle cela confort et organisation. Les hommes d’Ancelotti contenaient Memphis et Ansu. La couverture de Militao, Alaba et Casemiro était solide.

Ce n’était pas parfait. Barcelone a eu des moments où ils sont entrés dans la surface du Real Madrid sans trop de résistance, mais ces jeux étaient rares. Deux se démarquent: la grande chance de Sergino Dest à la 26e minute, où Alaba a protégé Dest quand il n’en avait pas besoin; et le but d’Aguero à la fin, où Alaba a glissé, et Ferland Mendy a autorisé un centre de Dest. Si Aguero avait joué depuis le début, avec Dest à l’arrière droit et Mingueza sur le banc, Barcelone aurait peut-être eu un meilleur objectif pour exploiter le Real Madrid sur ces centres.

Là où Barcelone a vraiment blessé le Real Madrid, c’est avec sa forte pression – évident dès les 90 premières secondes du match où ils ont envahi Modric dans un cadeau profond. Le thème est resté dominant tout au long. Vazquez (première mi-temps), Casemiro et Mendy en particulier ont lutté sous la pression, et le Real Madrid n’a pas puni la ligne haute de Barcelone comme ils l’espéraient. C’est en partie la raison pour laquelle cette équipe de Barcelone – hors des rails sur et en dehors du terrain en 2021 – n’a pas été humiliée en transition comme elle l’a fait contre le Bayern et Benfica. Leur presse était meilleure que lors de ces matchs, et les hommes d’Ancelotti ont raté une énorme opportunité de profiter de (beaucoup) d’espace entre la ligne défensive du Barça et Ter Stegen.

Pendant les moments où le Real Madrid a réussi à échapper à la presse, Toni Kroos – qui a dominé Gavi de main de maître – était une énorme raison pour laquelle Photo de David Ramos/.

Crédit à Toni Kroos et David Alaba, qui ont été si cruciaux pour la progression du ballon du Real Madrid à ces moments-là. Comme nous l’avons souligné dans le podcast d’après-match, Kroos est sorti de ce match presque indemne, avec une précision de passage de 98% – dans un match où le Real Madrid a été étouffé. Comment? D’une part, parce que c’est Kroos. Mais surtout parce que Kroos injecte du liquide de refroidissement dans son circuit cyborg avant chaque match. Si certains joueurs, comme Casemiro, paniquent et mettent leur pied dans le ballon, Kroos tournera, tournera et tournera encore, jusqu’à ce qu’il trouve une ouverture.

Parfois, échapper à la presse était une simple compétence : porter le ballon et dribbler. Militao et Alaba ont tous deux eu des jeux importants où ils ont simplement amené le ballon au-delà de la ligne médiane et les choses se sont ouvertes alors que le Barça s’est protégé pour marquer les voies de dépassement. C’est en partie pour cette raison que Camavinga a peut-être mérité un coup d’œil : son pain et son beurre dégoulinent de pression et slaloment hors des espaces restreints pour faire avancer le ballon.

Ce Clasico a semblé être un bon baromètre de la situation du Real Madrid lorsque les choses ne se passent pas nécessairement comme il faut dans un grand match: ils ont l’air suffisamment organisés dans ce nouveau schéma pour se donner une chance grâce à une bonne défense et à travers (principalement ) Vinicius transcendant les luttes offensives collectives.

Mais Ancelotti a déclaré la semaine dernière que ces jeux à l’approche conservatrice ne seront pas appliqués contre tout le monde, et que nous devrions nous attendre à voir la haute presse revenir. Il sera intéressant de voir si l’équipe peut progresser dans sa quête d’un pressing agressif et cohérent (jusqu’à présent, il n’y a eu aucun progrès) lors du prochain calendrier contre des équipes qui n’auront pas beaucoup de ballon : Osasuna et Elche.

Avec la grande victoire de ce soir au Camp Nou, le Real Madrid se retrouve toujours avec une seule défaite en championnat cette saison, et avec un match en main pour se placer en tête de la ligue – une place solide à prendre étant donné qu’Ancelotti n’a pas encore systématiquement avoir son XI à pleine puissance à sa disposition.