El Clasico : deux thèmes à surveiller au Camp Nou dimanche

Ce dimanche marque le premier El Clasico devant des portes ouvertes depuis mars 2020, et avec le retour d’Ansu Fati et une nouvelle ride tactique de Carlo Ancelotti, le jeu gagne en intrigue et en imprévisibilité.

Voici un aperçu rapide de deux thèmes qui me semblent importants – quelques éléments qui feront probablement partie de la discussion plus large sur la couverture d’après-match de dimanche soir :

Soumettre Ansu Fati

Ansu Fati a immédiatement relevé le plafond de Barcelone à son retour. Au milieu de tous les défauts tactiques de Ronald Koeman, de la sélection bancale de l’équipe et de toutes les agitations hors du terrain, le retour d’Ansu, euh, résout les problèmes. Ansu est bon, une superstar montante – probablement déjà meilleure qu’il ne l’était la saison dernière. Il aide Memphis Depay à soulever des poids offensivement et permet à Ronald Koeman de garder Luuk de Jong aussi loin que possible du terrain. En 95 minutes en championnat cette saison, Fati a marqué deux buts et a donné une injection visible de confiance à l’attaque du Barça.

Le xG de Barcelone a grimpé à 2,38 contre Valence lors du premier départ d’Ansu depuis la saison dernière – leur deuxième total le plus élevé depuis la première journée contre la Real Sociedad. Ils n’ont plus jamais vraiment touché les notes qu’ils ont frappées contre La Real, mais le match de Valence était un peu plus proche de ce qu’ils imaginaient que l’équipe serait.

Regarder une interview télévisée de la Liga avec l’ancien défenseur du Real Madrid Fernando Sanz la semaine dernière a planté une graine avec moi – le retour d’Ansu à Barcelone n’est pas différent du fait que Ferland Mendy est entré sur le terrain pour le Real Madrid pour la première fois en cinq mois comme s’il était en condition physique optimale, comme s’il n’était pas parti du tout.

« Lors de son premier match de retour, il n’a joué que dix minutes et a marqué un but incroyable contre Levante », a déclaré Sanz. « Malgré une blessure d’environ 300 jours, et tout ce qui va avec, son retour à l’action a été incroyable. »

Ansu back débloque des choses que le Barça n’avait pas auparavant. Et je veux dire même des choses simples, comme Memphis ne pas avoir à jouer 1 contre 3 en attaque. Ansu peut prendre l’aile gauche, permettant à Memphis de se déplacer au centre et de se connecter de chaque côté. Le Barça était trop facile à arrêter lorsque Memphis était associé à une variante de Luuk de Jong et à tout autre attaquant de droite. Avec Dembele blessé, ils ont raté des dribbleurs coupe-gorge. Ansu apporte ça.

Maintenant vient la question pour Carlo Ancelotti : Comment l’abordez-vous ? Dans la plupart des cas, le simple fait de jouer à Dani Carvajal soulage les maux de tête. Il est l’un des meilleurs ailiers défensifs de la dernière décennie. Même dans sa pire forme, il est une présence défensive fiable et un leader. Sans lui, vous regardez probablement Lucas Vazquez, et après cela, les plans B, C, D, E etc (Nacho, Fede Valverde, Alaba, Mendy).

Ansu a le potentiel de vaporiser Vazquez, qui a connu un mauvais début de saison, mais a eu un bon match de rebond contre le Shakhtar Donetsk mardi. Il existe des moyens de contourner cela. Si vous obtenez le Vazquez de la saison dernière, vous obtiendrez un certain confinement. Plus important sera la couverture non seulement d’Eder Militao, mais aussi de l’ailier droit. Si on avait cette discussion pendant la trêve internationale, on pourrait laisser place à l’idée d’un quatrième milieu de terrain — Fede Valverde — à droite pour servir de palliatif supplémentaire. Mais Ancelotti a déclaré catégoriquement que Rodrygo ne pouvait pas être mis au banc après sa dernière performance, et étant donné que le 4-3-3 est la référence, je m’attendrais à ce que Vazquez soit combiné avec Modric et Rodrygo de ce côté.

Les Madridistas devraient respirer. Rodrygo est bon défensivement et Modric est Modric. Je lancerais une autre ride: alors que les clients de notre dernier sac postal ont exprimé leur inquiétude au sujet du match Ansu contre Vazquez, ils ont ignoré l’autre côté de la médaille: comment le Real Madrid peut-il profiter de ce même flanc dans l’autre sens?

Jordi Alba est actuellement discutable. « J’ai le pied mort », a déclaré Alba après avoir reçu le ballon directement sur l’orteil lors d’une victoire 1 à 0 contre le Dynamo Kiev mercredi. « Ça m’a frappé sur les orteils et voyons ce que j’ai »

La présence d’Alba, combinée à celle d’Ansu, a une plus grande probabilité de vous épingler. Alba a été bonne offensivement cette saison, et même encore, en 2021, peu d’ailiers peuvent frapper une meilleure balle dans la surface.

Mais même avec Alba, le Barça est vulnérable défensivement. L’espace que lui et Ansu laisseront sur ce flanc sera vaste – surtout si Ancelotti décide de faire tremper la pression et la fronde sur le comptoir comme il l’a fait contre le Shakhtar. Je ferais même confiance à Rodrygo pour chasser Alba efficacement – ​​mais si Alba ne joue pas, encore plus. J’aime le match du Real Madrid sur cette aile, même sans Carvajal.

(Une ride qui m’a traversé l’esprit, juste en passant : Ancelotti envisagerait-il de jouer Ferland Mendy à l’arrière droit et Nacho ou Alaba à l’arrière gauche ? Le flanc droit de Barcelone est moins menaçant, et les attaques tomberont principalement sur les épaules de Sergiño Dest . Mendy pourrait être digne de confiance défensivement par rapport à l’une des options d’arrière droit actuellement disponibles. Mais j’en parle à peine parce que, d’une part, je n’aime pas Mendy à l’arrière droit malgré l’avoir vu là-bas une poignée de fois ; et deux : Je pense qu’Ancelotti fait confiance à Vazquez pour faire un travail en l’absence de Carvajal.)

Les problèmes défensifs de Barcelone

La défense de Barcelone est un tamis, un trou noir qui attend d’être éviscéré. Là où ils seront le plus vulnérables, c’est la hauteur à laquelle ils maintiennent leur ligne défensive. Gerrard Pique n’a pas les jambes pour chasser les attaquants du Real Madrid en transition, et ses partenaires – Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Clement Lenglet, etc. – sont tous sujets aux erreurs.

Mais la ligne haute de Barcelone n’est pas le seul endroit où ils sont attaquables. Pendant les sets défensifs plus lents, où ils sont entourés d’un bloc défensif, ils sont faciles à déplacer. Leur presse a été facile à jouer (surtout avec Luuk de Jong, qui n’a pas été bon défensivement), et quelques passes verticales peuvent les déshabiller.

Ces boules seront allumées pour qu’Alaba ou Kroos trouvent Vinicius par-dessus:

Des opportunités offensives contre cette équipe de Barcelone se présenteront, et je pense qu’il est prudent de supposer qu’Ancelotti sera, encore une fois, moins agressif avec son plan de pressing lamentable. Le rappel de la presse contre le Shakhtar a aidé la forme défensive de l’équipe, mais a également permis à Vinicius et Rodrygo de travailler avec plus d’espace. Cela peut sembler contre-intuitif, car une très bonne presse haute générera de grandes chances offensives – mais si la presse n’est pas à un niveau d’élite, vous feriez mieux de fermer les voies de dépassement dans un bloc central. Cela débloquera les attaques de transition.

Mais à moins que Ronald Koeman ne vive dans une grotte sans aucune connaissance du monde extérieur, il sera mieux préparé à la configuration tactique plus conservatrice du Real Madrid que Ronald de Zerbi l’était lors du dernier match. Le Shakhtar ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas inviter le Real Madrid à presser. Barcelone doit s’y attendre.

Et les Catalans ne sont pas étrangers à briser les blocs moyens à bas qui n’appuient pas – c’est ancré en eux depuis la majeure partie des 15 dernières années, mais peu d’équipes seront aussi douées pour fermer les voies de dépassement et contrer comme le Real Madrid peut le faire, et cela devrait inquiéter le Barça – en particulier avec l’itération 2021 de leur équipe.

J’aimerais voir le Real Madrid blesser le Barca avec un troisième homme comme le Bayern l’a fait (et le fait) si bien. Passer des triangles qui s’étendent sur la largeur du terrain devrait permettre à Kroos de frapper Rodrygo sur le commutateur après avoir absorbé la pression sur la gauche. À partir de là, Barcelone s’est révélée vulnérable dans le demi-espace droit (pensez à la course de Fede Valverde contre Barcelone au Camp Nou la saison dernière, ou au sprint de Modric / Camavinga comme exutoire sur le dessous). Le Barça ne se sentira pas à l’aise dans cet écart entre son arrière gauche et son arrière central gauche. Cet espace s’ouvre facilement avec des interrupteurs rapides et des courses hors ballon.

Cela dit, le retour d’Ansu Fati comble le fossé entre ces deux équipes, même si j’aime le nouveau plan d’Ancelotti contre le Shakhtar qui apporte plus de sérénité à la défense de l’équipe. Cela semble équilibré, le Real Madrid ayant un avantage.