El Clásico enfonce Barcelone avec son avenir dans la compétition européenne sous les minimums

25/10/2021 à 20:19 CEST

Betfair

L’annonce officielle de Leo Messi et de ses adieux à la Liga a laissé un scénario vraiment différent quelques heures avant le début du championnat de la Ligue qui a entrevu une image plus claire selon les parieurs de Betfair. Avant les adieux de la star argentine, il y avait eu une dynamique très constante avec le Real Madrid et Barcelone partageant le même quota pour être champions de la ligue depuis le début de l’été.

Le jour où l’adieu de Messi a été officialisé, la grande nouvelle de l’année est arrivée et tout a changé avec une dynamique qui, après le premier Clásico sans l’Argentin, continue en chute libre pour Barcelone. Que le Real Madrid et Barcelone aient remporté la Liga a été payé 2,4 € par euro pari dans les semaines précédant la signature de Messi pour le PSG.

Que l’Atlético de Madrid l’ait fait a été coté à 4,3 € par euro pari et, même étant le champion actuel, il a été le troisième favori depuis la fin de la dernière ligue.. Maintenant, tout a laissé un scénario beaucoup plus clair, avec Madrid seul, Barcelone au loin et l’Atlético réduisant l’écart.

La tendance fait mal à Barcelone

Déjà sans Messi et après le 1-2 au Camp Nou, que le Real Madrid remporte la Ligue est payé à 1,91 € par euro pari, étant le quota le plus bas de tous. Pour que Barcelone gagne, il est coté à 7 € par euro pari, ce qui représente la tendance la plus négative affichée par les parieurs de Betfair tout au long de la saison par rapport au Barça. Quant à l’Atlético, il est désormais passé de 4,3 € à 3,6 € par euro pari et il a arraché il y a quelques semaines la deuxième place au favoritisme du Barça..

Ce qui inquiète le plus Barcelone, ce n’est plus le titre de champion mais de ne pas pouvoir se qualifier pour les positions de champion la saison prochaine. Que Barcelone soit exclu des quatre premières places de la Ligue est payé à 2,62 € par euro pari, quelque chose qui était même envisagé à d’autres moments mais c’est toujours un vrai présage après un autre résultat négatif.

Loin en Ligue des Champions

Un reflet fidèle de la confiance des parieurs envers Barcelone est de voir à quel point leur favoritisme est de remporter la Ligue des champions. Que Barcelone gagne la Ligue des champions est payé à 41 € par euro pari installé en 12e position. Selon les prévisions de Betfair, les Catalans n’atteindront même pas les quarts de finale de la compétition.