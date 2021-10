El Clasico Victory scelle une semaine parfaite pour le Real Madrid

Cela a été une semaine d’enfer pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. À l’approche de la trêve internationale d’octobre, le sage italien était sous surveillance après avoir mené ses hommes à des défaites décevantes consécutives contre le shérif Tiraspol puis l’Espanyol. Maintenant, Los Blancos volent haut après une victoire 5-0 au Shakhtar Donetsk et une victoire 2-1 à Barcelone à El Clasico.

Le Real Madrid a rebondi pour remporter deux victoires en l’espace d’une semaine, dont El Clasico

Signes inquiétants avant la trêve internationale

Après avoir si bien commencé la campagne 2021/22 lors du retour d’Ancelotti dans la pirogue du Real Madrid, Los Blancos étaient étonnamment découragés avant de se séparer pour le devoir international. Une défaite vraiment choquante en Ligue des champions contre le shérif Tiraspol a été la première défaite de l’équipe de la saison, avant de subir sa deuxième immédiatement après, à l’Espanyol en Liga.

Un manque d’intensité globale et de pointe dans des domaines cruciaux a soulevé des questions posées à Zinedine Zidane tout au long de la saison dernière – la première saison de trophées du Real Madrid en 11 ans. Les mêmes leçons avaient été enseignées maintes et maintes fois, même si des erreurs trop familières commençaient à émerger.

Une énorme réaction lors de la réunion de l’équipe serait nécessaire pour progresser à partir de ces résultats et retrouver la forme qu’ils avaient précédemment présentée.

Une réponse bien nécessaire

Ancelotti a obtenu exactement cela alors que son équipe réalisait une performance totalement dominante et, à vrai dire, terriblement impitoyable en Ligue des champions. La victoire tonitruante et indomptable de Los Blancos 5-0 à l’extérieur du Shakhtar contenait le style et la substance qui ont fait le club si redouté et couronné de succès dans le passé. Il les a également parfaitement préparés pour un test encore plus important quelques jours plus tard.

Certes, El Clasico est loin de ce qu’il était avant. Cependant, il s’agit toujours d’une rivalité gargantuesque et d’un affrontement à succès qui nécessite une exécution parfaite pour en sortir heureux.

Ce n’était en aucun cas la même performance d’avant-garde que le Real Madrid avait montrée en Europe, mais leur éventuelle victoire 2-1 a montré l’intelligence, la responsabilité collective, la résilience et la qualité clinique. Un ensemble d’attributs qui, avec leur flair évident et fluide, en font une menace majeure dans diverses situations et contre une variété d’adversaires.

Contre le Barça, Ancelotti s’est installé prudemment, demandant à ses arrières latéraux et à ses ailiers de s’asseoir plus profondément que d’habitude. Le trio de confiance du milieu de terrain composé de Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos a donc pu rester compact, étouffant complètement les menaces créatives des lignes médianes et avant de Barcelone tout en construisant un jeu généralement magistral et soigné. Ils étaient si bons à créer un bloc que Thibaut Courtois n’a fait face qu’à deux tirs cadrés – le deuxième étant la consolation de La Blaugrana à la 97e minute.

Au final, Los Blancos a volé trois points avec deux contre-attaques éclair. Le premier titré par un David Alaba en maraude, qui a marqué avec insistance son premier but dans le Real en première mi-temps, et le second par Lucas Vazquez, dont la présence d’esprit d’éclater en avant à la 94e minute afin d’assurer la pleine efficacité de l’échappée a porté ses fruits. .

🎬⚽️🍿 #ElClásico 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀!@realmadriden était vainqueur 2-1 au Camp Nou – sa 4e victoire consécutive contre le FC Barcelone ! pic.twitter.com/6vsiZTrdJB – Premier Sports (@PremierSportsTV) 25 octobre 2021

Une semaine importante pour le Real Madrid

Le premier but de Sergio Aguero à Barcelone à la 97e minute d’El Clasico a quelque peu terni une performance par ailleurs parfaite à l’extérieur, mais les trois points étaient déjà scellés – tout comme une semaine brillante pour Ancelotti et ses joueurs.

Ce qu’il faut retenir de l’affrontement de dimanche après-midi au Camp Nou – ainsi que de leur victoire en Ligue des champions quelques jours plus tôt – est le fait que le Real Madrid a fait une déclaration d’intention.

Ancelotti est de retour et a apparemment réinjecté l’air indubitable de la supériorité du Real Madrid après 18 mois mornes. La déroute du Shakhtar de mardi a démontré la capacité d’éliminer impitoyablement leur opposition avec une abondance d’attaque et d’éclat créatif, tandis qu’une performance régulière et résolue à El Clasico a réaffirmé leur durabilité et leurs qualités au compteur. Une machine complète, bien huilée et diversement adroite.

Le Real Madrid a obtenu deux résultats très révélateurs cette semaine tout en présentant un football impitoyable et, en réaction à deux défaites stériles auparavant, ils ont certainement une importance au cours de la campagne de Los Blancos.

