el coche de simracing plus puissant du monde

Tanto es así que el prototipo consta de un volante, pedales integrados y un motor virtual que desarrolla toda la potencia de computación de la station de travail HP Z4, lo que permitirá a los pilotos conducir en circuitos virtuales junto con unas gafas de Realidad Virtual Reverb G2 encima del simulador con tres cámaras en 4K en pedales, volante y cara, una pantalla de 10×4 metros y la potente Workstation de HP para emitir en streaming todo el contenido que se vea encima del P1. Suena impresionante, desde luego.

¿La experiencia simracing defintiva?

Podríamos decir que se trata de la experiencia gaming y de simulación definitiva ? Pues seguramente si. Crear un coche para competir virtualmente es el culmen de la simulación, y subidos al asiento del P1 racer el jugador controlará la máquina virtualmente (conectada y funcionando a través de una poste de travail de HP) y competirá con gafas de RV tal y como si estuviésemos en el mismo circuito.

Tal es el nivel de realismo que este vehículo de simracing tiene luces delanteras y traseras, encendiéndose estas últimas cuando el piloto toque los frenos durante el juego, transmitiendo una sensación de realidad impresionante a todos los que estén cerca de él. Si esto te parece mucho… Espera a saber que también tiene stimulation auditive con un sistema de audio incorporado que envuelve al conducteur como si estuviese en el mismo coche.

Qué hay detrás del funcionamiento del P1 racer?

Tecnología de HP: una Station de travail Z4 avec Intel Xeon W2295 à 3.00 Ghz avec 18 núcleos et un tarjeta graphique de la génération ultime Nvidia RTX A6000 con nada más y nada menos que 48 Go. Si a esto le sumamos las gafas de Realidad Virtual HP Reverb G2, nos sentiremos como encima de un coche de carreras totalmente de verdad. L’immersion sans limites de la main de Ford, HP et la communauté des joueurs.

De hecho, estos equipos de HP son lo más top de la marca, utilizado para desarrollar y crear softwares de simulación y experiencias de Realidad Virtual. Es lo más potente que tiene en la actualidad la multinacional americana, que ha puesto toda la carne en el asador con este prototipo.

Sobre el P1 et el Team Fordzilla

El equipo nació en la Gamescom de 2019 y aunque todavía no esté confirmado del todo, tendrá pilotos alemanes, españoles, franceses, italianos y británicos entre sus filas, con un capitán de cada país. Competirán en campeonatos regionales y europeos de simulación con este P1 racer, aunque ya han corrido en su propio campeonato, la Coupe Fordzilla que se célèbre en 2020.