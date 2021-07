El Conjuro 3, In the Heights et trois autres cassettes arriveront sur HBO Max en juillet – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Avec seulement quatre jours sur le marché latino-américain, HBO Max surpris ses abonnés avec l’annonce de la première de cinq films à voir absolument pendant le mois de juillet.

Avec un catalogue conçu pour chouchouter chaque membre de la famille, le nouveau service de streaming a annoncé qu’à partir des premiers jours du septième mois de l’année, il hébergera des cassettes reconnues pour pouvoir sortir à la maison.

Dans cette petite sélection, vous trouverez des titres d’action, d’horreur, des drames, des comédies musicales et plus encore.

On vous partage ici les productions qui arriveront sur HBO Max durant le mois de juillet.

TERREUR POUR TOUS

· The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (9 juillet)

Ed et Lorraine Warren tentent d’aider un homme accusé de meurtre, qui prétend avoir été possédé par un démon.

CLASSIQUES RECHARGES LA PUBLICITÉ

Godzilla contre Kong (22 juillet) https://www.youtube.com/embed/6nWE6SvhS-Q

La bataille entre ces deux bêtes mythiques a fait fureur parmi les cinéphiles. Ce nouvel opus du Monsterverse a été réalisé par Adam Wingard.

A PROFITER EN FAMILLE

Tom et Jerryhttps://www.youtube.com/embed/SqHLcaq4fSc

Celui que la rivalité entre le chat populaire et la souris mettra en péril un mariage et un hôtel à New York.

DRAME BIOGRAPHIQUE

Judas et le messie noirhttps://www.youtube.com/embed/iaibc6LI1_g

Gagnant de deux Oscars, Judas and the Black Messiah se plonge dans l’histoire de Fred Hampton, un jeune militant qui devient un leader local des Black Panthers dans l’Illinois en le mettant dans le collimateur du gouvernement, du FBI et de la police de Chicago.

MUSICALES

Dans les hauteurshttps://www.youtube.com/embed/60GZfv5pxik

La comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda arrive sur la plateforme HBO Max pour raconter l’histoire d’Usnavi, le propriétaire d’un domaine viticole à New York qui sauve chaque jour en chantant et en imaginant une vie meilleure.

Source : Cependant