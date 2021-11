El Cuco et sa mère, jugés en mai 2022 accusés de faux témoignage

22/11/2021 à 17:23 CET

PE

Le tribunal correctionnel numéro sept de Séville s’est fixé pour les prochains jours 26, 27 et 31 mai et 2, 7 et 9 juin 2022, le procès intenté contre le jeune Francisco Javier García, dit El Cuco et reconnu coupable d’avoir dissimulé en 2009 le meurtre de la jeune femme de Séville Marta del Castillo, et contre sa mère, pour une prétendue crime de faux témoignage découlant de leurs comparutions respectives au procès tenu en 2011 pour le crime susmentionné, aspect pour lequel le parquet réclame pour chacun d’eux huit mois de prison et 1.500 euros d’amende, tandis que la famille de la victime demande deux ans de prison et 1 800 euros d’amende.

Cela a été confirmé à Europa Press par des sources de la Cour supérieure de justice d’Andalousie (TSJA), après que le 4 juin dernier, le tribunal d’instruction numéro deux de Séville a ordonné la ouverture d’une procédure orale contre les deux prévenus.

L’ouverture du procès oral est intervenue après que le tribunal d’instruction numéro deux a ordonné déjà en février 2019 de poursuivre par la procédure de procédure abrégée la procédure engagée contre El Cuco et sa mère pour cette affaire, et au printemps de cette année, il a statué dans le même chemin après preuves supplémentaires effectuées après sa première ordonnance pour transformer la procédure préliminaire en une procédure abrégée.

Deuxième traitement

Dans sa deuxième ordonnance de poursuite de la procédure pour le traitement de la procédure abrégée, le juge d’instruction Carlos Mahón réitère qu’avant Francisco Javier García, sa mère Rosalía GM et l’associé de ce dernier Ángel Manuel RC témoigner en tant que témoins dans le procès tenu en 2011 par le tribunal de Séville contre les adultes accusés du crime, « Tous ont conçu un plan dont le seul but était de tromper le tribunal sur ce qui s’est réellement passé le 24 janvier 2009, lorsque le mineur a été tué. »

Le procès a abouti à la condamnation de Miguel Carcaño à 20 ans de prison pour un crime de meurtre et l’acquittement des autres accusés, c’est-à-dire son frère Francisco Javier Delgado ; sa petite amie María García et l’ami de Carcaño Samuel Benítez. Par la suite, la Cour suprême a ajouté un an et trois mois supplémentaires à la peine de prison infligée à Carcaño.

Comme l’a réitéré le juge d’instruction dans ce deuxième acte d’accusation, le 25 octobre 2011, alors que Cuco était déjà majeur, il a témoigné dans le procès tenu par le tribunal de Séville contre les adultes accusés du crime susmentionné et, « selon le plan, « il a dit au tribunal « à tort » qu’il n’avait pas été sur le parquet de la Rue León XIII où « Marta del Castillo a été tuée » et que ce jour-là, il avait été « avec des amis dans » des plages horaires « différentes des vraies ».

Sa déclaration incluait, comme le rappelle le juge, que vers 23h30 le même 24 janvier, il s’est retrouvé à proximité de son domicile « avec Ángel Manuel RC, qui « était allé jeter les ordures », puis » est monté chez lui et n’en est pas sorti. »

« Le plan préconçu »

Ángel Manuel RC, comme le rappelle le juge, « suivant le plan préconçu », a également déclaré « faussement » devant le tribunal que vers 23h30 le 24, il a quitté sa maison pour jeter les ordures et a trouvé El Cuco et qu’il et sa femme (la mère de Cuco) étaient hors de leur maison ce jour-là jusqu’à 1h30 du matin.

Concernant le témoignage de la mère de Cuco, le juge rappelle que « comme convenu avec son mari et son fils », Il aurait déclaré devant la salle « de manière » mensongère » que ce jour-là il est sorti avec son partenaire pour boire un verre, qu’ils sont allés au Bar La Portada, qu’ils sont tous les deux rentrés chez eux vers 1h30 ou 2h00 le le 25 et qu’une fois là-bas, « elle entra dans la chambre de son fils, le vit couché et lui donna un baiser ».

Face à cela, le juge avise queet « les preuves ont montré contre ce qui a été déclaré » par les trois instruits devant le tribunal que « le soir du 24 janvier 2009 », el Cuco « oui il était au domicile » de Léon XIII ; que ce même jour il était avec un ami jusqu’à 20h30 ou 20h45 et qu’un autre de ses amis « il l’a vu à partir de 22h30 le même jour ».

Ni l’un ni l’autre n’est « vrai »

« No es cierto que sobre las 23,30 horas del referido día se encontraran en las inmediaciones de su domicilio él y el marido de su madre cuando éste iba a tirar la basura », indica el juez señalando las pruebas y agregando conforme a las mismas Quoi Il ne serait pas non plus vrai que la mère de Cuco et son partenaire « étaient hors de leur maison, plus précisément au bar La Portada, jusqu’à 4h30 ou 5h00 du matin le 25 ».

Pour cette raison, le juge a réitéré sa décision de 2019 de poursuivre par la procédure de la procédure abrégée la procédure par un crime présumé de faux témoignage porté contre Cuco et sa mère, certaines procédures engagées contre le mari de la femme étant donné son « décès » il y a des années.