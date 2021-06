“El Cuervo” Silva a conservé sa couronne et a conservé la coupe “Miguel Ángel Castellini”.

in

Silva (à gauche) en pleine attaque contre Ramírez (à droite).

Le missionnaire Alejandro Silva (69 500 kg) a été le vainqueur du tournoi des super poids welters “Miguel Ángel Castellini Cup”, en s’imposant dans le combat final, aux points, à l’unanimité après 10 rounds, le Chaco Diego Ramírez (69 800) et, en outre, a conservé le titre argentin de la catégorie, dans le point culminant du spectacle de boxe qui s’est tenu le vendredi 11 juin au centre d’activités «Roberto de Vicenzo», à Berazategui, Buenos Aires, dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box .

“El Cuervo” Silva a connu un départ douteux contre le gaucher du Chaco basé à Coronda, Santa Fe, qui, sur une contre-attaque, a placé les meilleurs coups dans le premier segment du combat et s’est clairement retrouvé avec le premier trois tours.

Mais à partir du quatrième épisode, le champion a commencé à appuyer davantage et à combiner des coups précis au foie et à la tête, forçant son rival à se défendre et à risquer de moins en moins.

Alejandro Silva satisfait de la Castellini Cup et de sa ceinture nationale des super-welters.

Ainsi, le missionnaire qui représente Avellaneda, Buenos Aires, sans prendre de recul, a pu clore le combat sans passer plus de pression jusqu’à la cloche finale, pour conserver son championnat pour la troisième fois et rester en autorité avec le tournoi aussi appelé ” Super 8″.

Les cartes qui ont marqué le triomphe de Silva étaient les suivantes : 96,5-94,5 (Jorge Gorini), 96,5-94,5 (Javier Geido) et 98-92 (Ángel Gorrieri).

Avec cette victoire, le vainqueur est resté invaincu et a porté son record à 16-0-1 (11 KO), tandis que Ramírez est tombé à 23-5-1, 6 KO. (Photos : boxe de première classe)

Le reste des résultats de la soirée

Walter Matthysse Jr (79 200) GPP 6 (unanimité) à Sergio Carabajal (77 500).

Agustín Vergara (57 100) GKOT 3 à Ricardo Chávez (56 200).

Santiago Fernández (73 600) GKOT 2 à Walter Ramírez (73 600).

Laureano Ubiedo Sciutto (58 900) GKOT 4 à Daniel Zabala (58 600).

Sampson Boxe / Tello Box Presse