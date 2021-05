“ El Diablo ” a voulu souligner les grands risques qu’il a pris dans le dernier tour de Q2

01/05/2021 à 15:09 CEST

Nil Banos

Fabio Quartararo commence à avoir un “ Mr. Pole Position »sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto. Avec aujourd’hui, il y a quatre postes privilégiés qu’il a mis consécutivement dans sa poche. Celle de 2019, les deux qui se disputaient lors de la saison atypique de l’année dernière et la ‘pole’ de ce samedi. Intractible à un tour lancé ‘El Diablo’ sur la piste de Jerez. Ce dernier non sans prendre pas mal de risques.

“Le dernier tour a été très difficile. Je pense que c’est l’un de ceux que j’ai été le plus à la limite”, Le Français de Monster Energy Yamaha MotoGP a fait remarquer dans le parc fermé après avoir descendu de sa M1 et reçu les félicitations de son assistant et personne de confiance. “Je pensais que j’allais chuter au virage 6, mais j’ai poussé fort jusqu’à la fin et j’ai réalisé ce bon chrono. Même notre premier bon tour aurait été la pole position”, a souligné le «20».

Un Fabio Quartararo qui respire la confiance. Un excellent début de saison cette année et un grand rôle pour celui qui, jusqu’à présent, a signé sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto. Un circuit dans lequel il est vraiment bon et dans lequel il espère décrocher une nouvelle victoire pour clôturer ce GP. “Nous sommes très confiants. Très satisfaits de notre rythme et surtout de cette pole position”dit-il de conclure son intervention dans le parc fermé.

