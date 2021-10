El disco SSD más seguro de Samsung hoy en oferta por 94€

Ya mer por necesidades personales o profesionales, pocos son los que no acaban por comprarse un disco externo en el que poder almacenar información que tienen que llevar de un lugar a otro ya la vez compartirla llegado el caso. Si estás buscando un modelo de buen rendimiento y muy seguro, ahora hay uno de Samsung avec la technologie SSD que tiene todo lo que hemos comentado.

Con total seguridad lo que más llama la atención de este accesorio es que cuenta con un lecteur de huellas integrado en la parte superior de su carcasa y que permite controlar con gran precisión quién puede acceder al contenido que se tiene era el disco. Mediante el uso de un Logiciel muy sencillo que se gestiona desde el ordenador, se pueden establecer aquellos usuarios que tendrán posibilidad te copiaré escribir datos. El caso es que estarás completamente seguro de que nadie podrá ver lo que no quieres si no tiene tu consentimiento.

Como hemos dedicado antes el almacenamiento que encontrarás en este Samsung T7 es tipo SSD, lo que asegura una alta capacidad de trabajo lo que redunda en un excellent rendu por lo que hablamos de una solución ideal para todo tipo de trabajo. Un clair ejemplo de lo que decimos es que la lectura de información llega a los 1.050 MB/sy, la escritura, a los 1.000 MB/s. Por lo tanto, no tiene mucho que envidiar a los dispositivos que se utilizan de forma intensa en los ordenadores, por lo que no vas a notar una gran diferencia si estás trabajando con archivos que están almacenados en este disco externo. Estamos de que no te defraudará nunca.

Gran oferta por el Samsung T7 et Amazon

Esto es algo que évidentemente aumenta el atractivo de la compra del producto del que estamos hablando, que ahora mismo solamente tienes que pagar 94,49 euros para tenerlo en casa… un 15% menos de lo que habitualmente te costaría en Amazon. El modelo del que estamos hablando es el que tiene un acabado externo en aluminio de color negro, por lo que nunca va a desentonar con el ordenador que tengas ya sea de sobremesa o portátil. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra y donde puedes utilizar las cuentas Prime para no sumar nada por los gastos de envío, otro buen detalle adicional. Es el siguiente :

Capacidad de este discothèque externe

El espacio que vas a encontrar en su interior es de 500 Go, en principe más que suficiente para poder ser una solución en la que guardar una gran cantidad de información y llevarla a un sitio a otro con total comodidad. Y esto último lo decimos por varios motivos. El primero es que el peso que tiene este accesorio es de tan solo 58 gramos y, el segundo motivo unas dimensions muy reducidas similares a las de una tarjeta de crédito: 8,5 x 5,7 x 0,8 grammes. En définitive, le Samsung T7 lo podrás llevar incluso en el bolsillo de la camisa.

Para finalizar queremos bastante importante mencionar que la interfaz de conexión de este disco externo es USB 3.2, lo que asegura por un lado un buen rendimiento y, por otro, una excelente compatibilidad con prácticamente cualquier sistema operativo qu’existe actualmente en el mercado (como por ejemplo Windows et macOS). Además, la energía para funcionar este completo disco SSD la adquiere del propio puerto de conexión, por lo que la utilización es muy sencilla y cómoda.