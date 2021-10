el Echo Flex hoy a mitad de precio en Amazon

Si hay algo que destaca especialmente en este dispositivo son las reducidas dimensiones que tiene ya que, una vez que lo conectas al enchufe que es todo lo que necesitas para que funcione, lo que te va a ocupar es lo siguiente: 72 x 67 x 73 millimètres. Por lo tanto, no es especialmente aparatoso y no va a quedar como un pegote cuando lo tengas funcionando ya sea en el salón de casa o en la cocina. En lo que tiene que ver con su acabado, este es de plástico en color blanc que no desentonaba en ningún lugar y, además, también incluye un LED de la zona superior para conocer si tienes algún mensaje pendiente o si está funcionando el asistente de voz.

Esto último es de las cosas más relevantes que ofrece el Echo Flex, ya que de forma nativa es compatible con Alexa que es uno de los grandes desarrollos qu’existen en el mercado de los asistentes. Su funcionamiento es completo y nada tiene que envidiar al que ofrece el resto de la gama de altavoces inteligentes de la compañía, y el micro integrado es lo suficientemente sensible como para reconocer todo lo que se dice a una distancia que puede llegar a los cinco sin el más mínimo problema. En cuanto a las fonctions, todas las habituales este desarrollo (como por ejemplo gestionar los accesorios que tienes compatibles en casa o poder conocer información accediendo a Internet) están présente.

El gran descuento por el Echo Flex

Como hemos mencionado ahora mismo la promoción existente te permite ahorrarte el 50% del precio que habitualmente tendrías que pagar, lo que supone que únicamente tienes que desembolsar 14,99 euros… y no debes preocuparte de nada por los gastos de envío ya que en el caso de tener una cuenta Prime estos son gratuitos. Te dejamos el enlace para comprar este accesorio que ofrece una alta utilidad y que incluye un port USB dans la zone inférieure que te permitirá incluso recargar el teléfono móvil que utilizas dando uso al cable suministrado con él.

Más opciones que debes conocer

Dos de las más importantes son las siguientes : la inclusion de un altavoz de 15 milímetros y la existencia de diferentes botones para gestionar el funcionamiento de este dispositivo. En el primero de los casos este sirve para escuchar los mensajes qué tiene que dar el asistente de voz e, incluso, si así lo deseas podrás escuchar música desde diferentes plataformas en la nube con una calidad decente, marav de es bes podrás escuchar música desde diferentes plataformas en la nube con una calidad decente, . En lo que tiene que ver con los botones, esto sirve para ejecutar diferentes acciones de forma directa en combinación con Alexa y, también, exist uno que permite apagar el micrófono y de esta forma aumentar la privacité que tienes aunque tengas este Amazon Echo en la habitación.

Con todo lo que hemos indicado teniendo en cuenta que la confesión es muy fácil debido a que se realiza mediante el uso de una aplicación que existe para iOS et Android (con esta también realizarás la sincronización con la WiFi de casa), si estás buscando una forma sencilla, petite et économique de llevar a Alexa a las diferentes habitaciones de tu hogar el Echo Flex puede ser la solución que estabas buscando.