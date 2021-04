El Ejido prend les trois points après avoir battu Marino à domicile (4-0)

25/04/2021 à 13:01 CEST

L’ejido a battu le Marin lors du dernier match joué dans le Municipale de Saint-Domingue, qui s’est conclu par un score de 4-0. L’ejido Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Las Palmas à. à l’extérieur (0-1) et l’autre contre lui Récréatif à domicile (2-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Marin il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Yeclano Deportivo et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, le groupe ejido est deuxième, tandis que le Marin il est huitième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe ejido, qui a débuté dans le Municipale de Saint-Domingue grâce à l’objectif de Etxaniz à la 9e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, en augmentant les revenus grâce à un objectif de tchèque à 12 minutes. Plus tard, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un Etxaniz à la minute 19 qui a laissé un 3-0 pour L’ejido. Noté à nouveau L’ejido, qui a pris ses distances avec un nouvel objectif de Etxaniz, réalisant ainsi un triplé à la 29e minute, concluant la première période avec le résultat 4-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 4-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de L’ejido qui sont entrés dans le jeu étaient Godino, Boris, Íñigo Zubiri, Olavide Oui Ferraz remplacer Wilfred, Etxaniz, Jonxa, N’diaye Oui Juanje, tandis que les changements dans le Marin Ils étaient Nami, Moussa gueye, Jurgen, Faris Abdel et Ilias, qui est entré pour fournir Merkulov, Al Moukhta, Samuel, Borja Llarena Oui Rodrigo Rivas.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Adrian Cova Oui Íñigo Zubiri, de L’ejido et deux à Samuel Oui Moussa gueye du Marin.

Pour le moment, L’ejido il obtient 28 points et le Marin avec 10 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase du deuxième B: le Marin tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Recreativo Grenade à la maison, pendant L’ejido jouera contre lui Marbella dans leur stade.

Fiche techniqueL’Ejido:Wilfred (Godino, min 2), Adrián Cova, Jonxa (Íñigo Zubiri, min 45), Checa, Cristian Moreno, Navarro, N’diaye (Olavide, min 45), Víctor Pérez, Juanje (Ferraz, min 56 ), Toni Dovale et Etxaniz (Boris, min.45)Marin:Galván, Merkulov (Nami, min.46), Saavedra, Samuel (Jurgen, min.71), Al Moukhta (Moussa Gueye, min.52), Rodrigo Rivas (Ilias, min.84), Anaba, Fede, Ekangamene, Borja Llarena (Faris Abdel, min 84) et AlemánStade:Municipale de Saint-DomingueButs:Etxaniz (1-0, min. 9), Checa (2-0, min. 12), Etxaniz (3-0, min. 19) et Etxaniz (4-0, min. 29)