El-Erian dit qu’il a acheté du BTC mais qu’il l’a vendu trop tôt ; Invezz

Mohamed El-Erian, économiste de renom et conseiller économique en chef chez Allianz, a révélé avoir acheté du Bitcoin (BTC/USD) il y a quelques années. El-Erian a révélé cette nouvelle lors d’une interview plus tôt dans la journée, affirmant qu’il avait vendu ses avoirs en BTC trop tôt en raison d’une mauvaise conduite. Bien qu’il n’ait pas révélé combien de BTC il a acheté, El-Erian a déclaré qu’il avait plongé ses orteils dans du BTC pendant l’hiver crypto de 2018.

Dans l’interview, le célèbre économiste a déclaré qu’il s’était senti obligé d’acheter du BTC après qu’il soit passé d’environ 19 000 $ (14 113,29 livres) à 3 000 $ (2 227,78 livres). Il a ensuite conservé son BTC jusqu’à la fin de 2020, lorsque la crypto-monnaie phare a de nouveau atteint le niveau de 19 000 $ (14 113,29 livres). Après avoir vendu ses pièces, BTC a continué de grimper, atteignant 60 000 $ (44 555,70 £) pour la première fois en avril 2021.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien que BTC ait subi une autre baisse qui l’a ramené au niveau de 28 000 $ (20 792,66 £), il a de nouveau augmenté en raison des craintes d’inflation et de la cotation de l’ETF ProShares BTC Futures (BITO) sur le NYSE. En conséquence, la principale crypto par capitalisation a bondi pour établir un nouvel ATH à 68 789,63 $ (51 082,84 £) le 10 novembre.

En raison de la volatilité des actifs numériques, BTC a de nouveau coulé. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce change de mains à 60 594,48 $ (44 997,16 £) après avoir perdu 7,72 % au cours des dernières 24 heures.

Après avoir vendu prématurément ses avoirs en BTC, El-Erian cherche à réintégrer le marché. Cependant, vous ne cherchez à investir que sous certaines conditions. Selon lui, il existe trois catégories d’investisseurs sur le marché BTC.

Ce sont des fondamentalistes, des investisseurs professionnels et des spéculateurs. Il pense que les investisseurs des deux premières catégories contribuent à créer un marché BTC solide à long terme.

L’économiste a en outre noté qu’il n’envisagerait d’investir à nouveau dans BTC qu’une fois que le marché se sera éloigné des spéculateurs.

Expliquant pourquoi il ne veut acheter que sur un marché avec des fondamentalistes et des investisseurs professionnels, El-Erian a déclaré :

Ces deux autres niveaux sont assez solides en termes de compatibilité avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. La clé ici est la technologie sous-jacente et le modèle. Et ces deux choses vont être très influentes au cours de la prochaine période.