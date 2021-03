el Formentor híbrido enchufable, con etiqueta CERO, ya tiene precio

CUPRA sigue ampliando la gama del Formentor, su modelo estrella. Después de la version de 310 CV et de la variante de acceso con el 1.5 TSI de 150 CV, llegan al mercado las versions e-Hybrid híbrida enchufable. El CUPRA Formentor e-Hybrid est disponible avec des niveaux de puissance, de 204 CV et 245 CV. Cuestan à partir de 38.640 euros et 45.350 euros, respectivamente, y lucen la etiqueta CERO.

El CUPRA Formentor e-Hybrid se caractérise par un nivel estético por sus falsas colas de escape cuadradas y la toma de carga, ubicada en la aleta delantera izquierda. Por lo demás, podría ser un Formentor 2.0 TSI de 310 CV. La gama híbrida enchufable se compone de dos versions, la e-Hybrid de 204 CV et la VZ e-Hybrid de 245 CV.

Un único sistema, dos potencias





A nivel mecánico, ambas versions equipan el mismo conjunto. Un sabre, un 4 cilindros gasolina 1.4 TSI de 150 CV et 250 Nm de par máximo y un propulseur eléctrico de 115 CV (85 kW) et 330 Nm de par asociados exclusivamente una caja de cambios DSG de seis relaciones y una batterie de 13 kWh de capacité. Es gracias a la electrónica que CUPRA ofrece dos potencias combiandas with un mismo conjunto propulsor: 204 CV y ​​245 CV.

La autonomía eléctrica difiere ligeramente de una versión a otra. Homologa El Formentor e-Hybrid 59 km en vélo WLTP, mientras que el VZ e-Hybrid ve su autonomía reducirse hasta los 55 km. En todo caso, ambas versions lucen la etiqueta medioambiental CERO de la DGT que los equipará a coches de cero emisiones.





La batterie de 13 kWh se puede recargar en 5 horas mediante el cable de carga avec enchufe de tipo doméstico (conocido como Modo 2 o Schuko) avec una potencia de 2,3 kW y que se incluye de serie. Con un cargador de tipo Wallbox (Potencia de 3,6 kW), La Batería SE recargará en 3h 33 min. A priori, de momento no se contempla la posibilidad de una carga rápida, como sí puede equipar el Mercedes A 250e (de 24 kW en el caso del alemán).

CUPRA anuncia un 0 à 100 km / h en 7,8 segundos pour la version 204 CV et une vitesse maximale de 205 km / h. Si atendemos el CUPRA Formentor VZ e-hybrid de 245 CV, acelera de 0 a 100 km / h en 7 segundos y su velocidad máxima es de 210 km / h.

Equipamiento de los CUPRA Formentor e-Hybryd y VZ e-HYbrid





El equipamiento de serie del CUPRA Formentor e-Hybrid incluye los faros Full LED, el climatizador de tres zonas, el cargador inalámbrico para el teléfono, los sensores de aparcamiento trasero, el volante en piel calefactado y con levas, o el sistema Full Link, para vincular el smartphone mediante Android Auto et Apple Car Play.

Hablando de conectividad, cuenta aussi con acceso a internet et todo momento, y disponible desde dentro del habitáculo, e incluso desde fuera de él. La app CUPRA Connect permite, por ejemplo, controlar la carga de la batería y el climatizador de forma remota desde el móvil.





En cuanto a sistemas de seguridad cuenta con siete airbags de serie, detección de peatones y ciclistas (Front Assist), que ahora incluye el asistente de giro y el asistente de esquiva automática. Este sistema, tras detectar una intención de esquiva (es decir, un volantazo para evitar un obstáculo) por parte del conductor, interviene en la direction y los frenos para ayudar a resolver la maniobra evasiva de manera óptima y segura.

Precios del CUPRA Formentor e-Hybrid





Los nuevos CUPRA Formentor e-Hybrid y VZ e-Hybrid ya están a la venta à partir de 38.640 euros et 45.350 euros, respectivamente. Al no superar los 120 g / km de CO₂ en emisiones (se sitúan entre 26 et 35 g / km), están exentos del impuesto de matriculación. Además, con su autonomía eléctrica superior a 40 km obtienen la etiqueta ambiental CERO de la DGT que los equipara a coches eléctricos.

precios cupra formentor e-hybride cupra formentor e-hybride à partir de 38.640 euros cupra formentor vz e-hybride à partir de 45.350 euros

En términos de precios, el VZ e-Hybrid está claramente posicionado como un tope de gama, ya que es tan sólo 1.570 euros más barato que un Formentor VZ de 310 CV, que cuesta 46.920 euros avec impuesto de matriculación de 9,75% incluido. Por cierto, cuesta bronzage solo 280 euros pour la Volkswagen Golf GTE de 245 CV (à partir de 45.810 euros) avec la comparaison de la plateforme et du système de propulsion híbrido.

