El Gordo : les expatriés britanniques prêts pour un prix alléchant de 2,3 milliards d’euros AUJOURD’HUI – comment postuler | Monde | Des nouvelles

Le tirage a lieu à 16h en Espagne (15h, heure britannique). Il reste l’un des tirages les plus populaires et les plus lucratifs en Espagne et dans plusieurs autres régions d’Europe. La popularité d’El Gordo est mise en évidence par le fait qu’environ 70 % des adultes en Espagne achètent un billet pour El Gordo chaque année. C’est une proportion significativement plus élevée que ceux qui jouent aux loteries dans n’importe quel autre pays européen.

Mais contrairement à la loterie nationale ou au tirage de l’Euromillions, vous ne choisissez pas vos propres numéros.

Pour El Gordo, vous achetez un « décimo » (dixième) d’un numéro sur un billet pré-imprimé, et il y a 100 000 numéros différents disponibles.

Ceux-ci vont de 00000 à 99999 et se trouvent sur les boules de loterie qui tournent à l’intérieur d’un tambour rotatif géant pour vous donner une chance de gagner quelque chose entre quelques milliers d’euros et jusqu’à quatre millions d’euros – selon le numéro tiré.

Les expatriés britanniques peuvent acheter des billets pour le tirage exceptionnel d’El Gordo chez des vendeurs agréés par l’État dans toute l’Espagne, et n’importe qui peut les acheter depuis le Royaume-Uni en créant un compte sur elgordo.com.

Ce faisant, votre billet sera généré et vous pourrez choisir le nombre que vous souhaitez acheter.

Mais les billets pour El Gordo ne sont pas aussi bon marché et sont nettement plus chers que les billets de la loterie nationale du Royaume-Uni.

Un billet complet coûte 200 €, mais vous pouvez également acheter une part d’un billet pour 20 € dans le cadre d’un syndicat.

El Gordo offre un énorme fonds de prix total, ce qui signifie que vous avez une chance décente de recevoir un énorme coup de pouce festif en début de soirée.

