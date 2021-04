El Hormiguero fait un tour peu connu et très utile de Microsoft Word viral | La technologie

Grâce au programme El Hormiguero, un raccourci peu connu mais très utile pour Microsoft Word est devenu viral.

Grâce à Microsoft Word nous pouvons fournir la meilleure qualité dans tous nos travaux de bureau ou universitaires, et comme tout programme informatique, il dispose d’une multitude de raccourcis qui facilitent son fonctionnement. Maintenant, le dernier programme d’El Hormiguero nous a surpris en nous donnant un conseil très intéressant concernant les raccourcis, et que beaucoup ne savaient pas.

L’une des sections que nous pouvons voir dans El Hormiguero est celle présentée par le collaborateur Marta Hazas, qui grâce à sa section nous offre des trucs utiles au quotidien, et cette fois il a joué un tour informatique à Microsoft Word et qui a remercié une grande partie de la communauté Twitter qui suivait le programme.

Dans cette section, ils ont commenté que lors de l’utilisation de Word, si vous marquez un mot et appuyez sur la touche Maj + la touche F7 (Maj + F7) en même temps, un dictionnaire des synonymes apparaîtra vous montrant les synonymes dudit mot.

Merci @El_Hormiguero d’avoir rendu mon TFG plus facile. pic.twitter.com/m2OjladWqm – Celia González (@celiagonzalezzr) 12 avril 2021

De nombreux utilisateurs ont remercié le programme pour cela, en particulier les étudiants qui préparaient leur projet de diplôme final en ce moment, et que cette astuce va être utile pour rendre leurs textes beaucoup plus riches, car ils pourraient commencer à utiliser un vocabulaire plus large en utilisant le Thésaurus inclus dans Microsoft Word.

Une autre façon d’accéder aux synonymes d’un mot, c’est aussi simple que de le marquer, mais cette fois clic droit et sélection de synonymes dans la fenêtre contextuelle. Peut-être que cette deuxième méthode est mieux connue, mais fondamentalement, avec le raccourci Shift + F7, la même chose est obtenue, mais avec un pas de moins.

Vous recherchez une alternative gratuite à Word? Dans ce guide Google Docs, vous trouverez des fonctions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de ce service.

Microsoft Word propose des centaines de raccourcis, également appelés Raccourcis clavier, et que les Redmond ont tout répertorié sur leur page de support officielle.