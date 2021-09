El Juego De Las Llaves tourne le drame dans le nouveau clip de la saison 2

Le clip s’ouvre avec Adriana (Maite Perroni) prenant d’assaut le couloir. Elle a probablement été prise sous la pluie car elle a les cheveux mouillés, de l’eau s’égoutte de sa veste rouge vif et du mascara douloureusement barbouillé. Adriana confronte Sienne (Ela Velden) avec l’accusation de “tu as baisé ma vie”. Sienne ne semble pas dérangée, disant à Adriana qu’elle doit se calmer, mais Adriana continue en expliquant comment sa vie a été ruinée et, eh bien, c’est assez grave.

Maite Perroni est excellente dans cette scène, capturant parfaitement le désespoir d’Adriana. Elle mentionne qu’avant de jouer au jeu de clés, elle avait une famille et un mari et sa fille vivait avec ses deux parents. Ela Velden tient bon avec la réfutation nonchalante de Sienne et elle rappelle à Adriana pourquoi elle a choisi de jouer au jeu : elle s’ennuyait, ne voulait pas être avec son mari et sa fille était toujours en colère contre elle. Il est ensuite révélé que la meilleure amie d’Adriana (maintenant ex-meilleure amie) Gaby est enceinte de l’enfant du mari d’Adriana, Oscar. Aïe.