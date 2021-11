El Kobo Clara HD, rival de Kindle, a su precio mínimo en Worten

Si estás pensando en comprarte un libro electrónico y los Kindle de Amazon no te convencen del todo, una de las mejores opciones que puedes conseguir es el Kobo Clara HD. Pues bien, te mostramos cómo aprovechar una excelente oferta por el Cyber ​​Monday para hacerte con él a su precio minimo in the tienda online Worten.

Una de las cosas que tienes para hablar de este producto es que cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 6 poulgadas (avec résolution de 300 ppp). Esto asegura espacio suficiente para ver las letras de los libros diferentes dimensiones que se adaptan a la perfección a tus necesidades y, además, también esto asegura que no vas a tener problema alguno a la hora de llevar de un lado a otro queel dispositivo sus dimensiones fils de 110 x 159,6 x 8,35 millimètres. Por cierto, el peso de este dispositivo es de tan solo 166 grammes, por lo que es mucho más ligero el Kindle Paperwhite de Amazon.

Con un acabado en plástico de alta calidad de color negro que le permite adelantarse a la perfección a cualquier funda que desees utilizar con este libro electrónico, entre las buenas virtudes que vas a encontrar en el Kobo Clara HD está la deía ofrecer una autonom. Con su batería al 100% vas a poder utilizar el dispositivo por Varias semanas (y esto es así teniendo un hábito de lectura de entre una o dos horas diarias). Por cierto, el proceso de carga lo más sencillo y no es especialmente largo, teniendo como detalle muy positivo que utiliza interfaz USB lo que te asegura que podrás encontrar un cable de repuesto en el caso de que se te olvide el original de forma bastante sencilla.

Ofertón por el Kobo Clara HD

En estos momentsos hay una excelente oferta en Worten que te permite comprar este dispositivo con un 22% de descuento. Esto supone que en vez de pagar 139,99 euros, solamente tendrás que gasstarte 109€ pour tenerlo en casa (y sin sumar nada por los gastos de envío). Aparte, tienda online existen algunos añadidos en el caso de que te decidas a realizar la compra, como por ejemplo el Regalo de un mes del seguro Flex que te aporta tranquilidad. Y, además, recibes un veinte por ciento de descuento adicional en una selección accesorios para tablet existent en la misma. Si todo lo que hemos indicado te convence, te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra:

Algunas cosas plus positifs

La primera tiene que ver con la capacidad de almacenamiento ofrece el dispositivo, ya que éste asciende a 8 Go. De esta forma, puedes llevar en su interior cientos de eBook almacenados para que siempre tengas algo que leer dependiendo del Estado de ánimo en el que te encuentres. Además, también dispone de conectividad Wifi, lo que significa que podrás acceder a Internet en el caso de que te quedes sin nada nuevo pero que poder disfrutar. Por l tanto, está claro que este es un dispositivo bastante completo.

Adicionalmente, es important indicar que tiene funcionalidades tan positivas como por ejemplo ConfortLumière que permite ajustar la tonalidad y el brillo de la luz de la forma que necesites en las diferentes situaciones en las que puedes ponerte a leer. Aparte, su compatibilité avec les différents formats d’archives es muy amplia, ir a la falta acciones como por ejemplo ePub; PDF ; MOBI ; SMS; e, incluso, JPEG et PNG.