El León remporte la victoire après avoir battu Mazatlán 3-0

15/08/2021

Le Lion consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Mazatlán lors du duel joué dans le Stade Léon ce dimanche. Le Lion Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Querétaro à la maison (0-1) et l’autre devant Tijuana dans leur stade (2-1). Pour sa part, Mazatlán a récolté une égalité à un contre le Monterrey, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe léonais est deuxième, tandis que le Mazatlán il est sixième après la fin du match.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui Lion, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Léon par un but de Ange Mena, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-0.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe léonaise, qui s’est distanciée sur le tableau d’affichage avec un but de Victor davila à la 69e minute. L’équipe locale s’est de nouveau jointe en prenant ses distances grâce à un but de Emmanuel Gigliotti à la 80e minute, concluant le match avec un score final de 3-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Lion qui sont entrés dans le jeu étaient Jaine barreiro, Emmanuel Gigliotti, Jean Ménèse, Jesse Zamudio Oui José Ramírez remplacement Image de balise Ramiro González, Victor davila, Elie Hernandez, Omar Fernandez Oui Osvaldo Rodriguez, tandis que les changements dans le Mazatlán Ils étaient Bryan Colula, Ivan Moreno, Daniel Amador, Sagir David Arce Chavez Oui Jorge Zarate, qui est entré pour fournir Richard, Jésus Zavala, Jorge Antonio Padilla, Giovanni Augusto Oui Image de balise Salvador Rodriguez Morales.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de tir. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Richard, Nicolas Diaz Oui Nicolas Vikonis.

Avec ce résultat, le Lion il monte à neuf points et reste dans l’accès à une place qualificative pour le titre et le Mazatlán reste avec sept points.

Au tour suivant de l’Ouverture MX League, les deux Mazatlán comme lui Lion jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Toluca et le Chivas Guadalajara respectivement.