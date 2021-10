El libro Kobo Forma, rival de los Kindle, hoy a precio imbatible

Este es un dispositivo que compite de tú a tú con el Kindle Oasis, qué es la opción más avanzada que ofrece Amazon actualmente en el mercado. Y, una de las características que les hacen ser diferencial es su pantalla que tiene unas dimensiones de nada más y nada menos que ocho pulgadas et relation de l’aspect de 3:4. Esto permite tener las manos un equipo muy amplio que ofrece una alta resolución de 1.440 x 1.920 pixels por lo que todas las letras y dibujos los vas a ver perfectamente definidos en su pantalla de tinta electrónica táctil HD Carta E Ink. Es decir, que nada voy a pedir que disfrutes de la lectura del máximo nivel.

Algo que te puede hacer dudar lo antes mencionado tiene que ver con la portabilidad que permite el Kobo Forma. Y, lo cierto, es que sus dimensiones son bastante contenidas ya que se quedan en tan solo 160 x 177,7 x 4,5 millimètres. Además, el peso alcanza los 197 grammes, lo que no se convierte en un incordio cuando lo llevas en la mano o si está guardado en la mochila bolso que utilizas habitualmente. Por cierto, si eres de los que te gusta leer en cualquier lugar, con este producto lo vas a conseguir ya que ofrece résistance al agua por lo que podrás utilizarlo tanto en la piscina como cuando te estás bañando en casa.

Si esto es algo que te debes pensar seriamente ya que ahora mismo puedes aprovechar una de las maires rebajas que hemos visto hasta la fecha por este modelo en la tienda Amazon, por lo que hablamos de una oportunidad única que además tiene el añadido de ser parte de Prime, por lo que no tienes que sumar nada por los gastos de envío.

Opciones adicionales de este buen eReader

Uno De los apartados donde destaca el Rakuten Kobo Forma eso es lo referente a la autonomía. Debido al uso de una pantalla de tinta electrónica son Varias semanas lo que puedes estar sin tener que recurrir a un enchufe siempre y cuando tu hábito de lectura no supere las tres horas diarias. Aparte, y creemos que esto resulta bastante important con vista de estar seguro de que realizas una buena compra, en el interior de este equipo vas a encontrar un almacenamiento de 8 GB. Y esto qué significa? Pues algo tan sencillo y positivo como que podrás almacenar hasta 6.000 eBooks.

Si con todo lo que hemos indicado no te quedas convencido, te vamos a mostrar un par de detalles más que demuestran que este es un libro electrónico que merece la pena. La primera es que inclus luz delantera que permite ajustar el brillo y la temperatura del color para poder leer incluso los lugares que están completemente a oscuras sin afectar para nada a la vista. Además, no le falta conexión Wifi por lo que vas a poder acceder a diferentes servicios en la nube para conseguir novedades y de esta forma no paras de leer nunca.