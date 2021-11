El Maracanazo de 1989 – L’un des matchs de football les plus honteux

En 1950, la tristement célèbre défaite du Brésil en finale de la Coupe du monde contre l’Uruguay est connue sous le nom d’El Maracanazo, mais il y a plus d’un de ces fiascos footballistiques. A Rio, 1989, le Brésil et le Chili étaient en compétition pour une place à la Coupe du Monde de la FIFA. Les enjeux étaient élevés. Tout sauf une victoire chilienne signifiait que le Brésil se qualifierait. Le Chili était déterminé à apparaître sur la plus grande scène du football pour la première fois depuis 1982. Tellement déterminé qu’ils seraient prêts à tout, même à tricher. Il est entré dans l’histoire sous le nom d’El Maracanazo de 1989.

L’un des événements les plus honteux du football mondial

Le match

Careca de Naples a donné l’avantage au Brésil à la 49e minute. Ce qui s’est passé 18 minutes plus tard a fait basculer le match dans l’infamie. Le gardien chilien Roberto Rojas est tombé au sol, ayant apparemment été blessé par une fusée lancée par des supporters brésiliens. En conséquence, les joueurs et officiels chiliens ont quitté le terrain en signe de protestation. L’arbitre argentin a tenté de les convaincre de continuer le match, mais en vain. Le fan brésilien qui a lancé la fusée a finalement été identifié et arrêté à juste titre, mais il n’y avait aucune preuve que la fusée ait touché Rojas.

Plusieurs photos et images télévisées ont révélé plus tard que la fusée avait atterri à plus d’un mètre de Rojas. Il a finalement admis s’être coupé avec une lame de rasoir cachée dans son gant pour simuler une attaque de fans brésiliens. De plus, il est apparu qu’Orlando Aravena, l’entraîneur du Chili, avait demandé à la Rojas et au médecin de l’équipe Daniel Rodríguez de rester sur le terrain pour forcer l’indignation dans l’espoir que le Brésil serait disqualifié en faveur du Chili.

Conséquences d’El Maracanazo

La FIFA a décidé que Roja devait être définitivement banni du football professionnel, mais cela a été levé en 2001. Cependant, la seule implication de Rojas dans le football professionnel après son interdiction a été un bref passage en tant que manager de Sao Paulo en 2003. De plus, la FIFA a interdit au Chili d’entrer. qualification pour la Coupe du monde 1994, mais c’était « juste » pour eux d’abandonner le match et non pas parce que Rojas avait triché. Le Brésil menait initialement le match 1-0, mais la FIFA a rétroactivement accordé aux Brésiliens une victoire 2-0.

Photo principale

