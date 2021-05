El Marino et El Ejido distribuent les points après en avoir dessiné un

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Marin Oui L’ejido ont terminé leur participation à la deuxième phase du deuxième match nul 1-1 ce dimanche Antonio Dominguez Alfonso. le Marin est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Yeclano Deportivo par un score de 4-2. De la part de l’équipe visiteuse, L’ejido perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre Las Palmas à. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en huitième position, tandis que L’ejido il est arrivé à la deuxième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause est venu le but pour lui Marin, qui a libéré sa lumière grâce à un peu de Rodrigo Rivas à la 88e minute. L’équipe ejidense a mis les tables au moyen d’un but de N’diaye en 93, pendant la prolongation que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, concluant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Marin a donné accès à Dimas, Jurgen, Gaitan et Ilias pour Moussa gueye, Al Moukhta, N’Diaye Oui Borja Llarena, tandis que L’ejido a donné accès à Victor Perez, Toni Dovale, Etxaniz Oui Olavide pour Juanje, Boris, Navarrais Oui Ferraz.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes pour L’ejido (Toni Arranz Oui Navarrais). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Jonxa. Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Marin il obtient 12 points et L’ejido avec 35 points.

Fiche techniqueMarin:David Russian, Ekangamene, Merkulov, N’Diaye (Gaitán, min.63), Fede, Saavedra, Aday, Al Moukhta (Jurgen, min.63), Rodrigo Rivas, Borja Llarena (Ilias, min.75) et Moussa Gueye ( Dimas, au moins 57)L’Ejido:De La Cruz, Cristian Moreno, Íñigo Zubiri, Jonxa, Sergio Perez, N’diaye, Navarro (Etxaniz, min 54), Toni Arranz, Ferraz (Olavide, min 63), Boris (Toni Dovale, min 54) et Juanje (Víctor Pérez, min.54)Stade:Antonio Dominguez AlfonsoButs:Rodrigo Rivas (1-0, min.88) et N’diaye (1-1, min.93)