El mejor comprimé rebajado! iPad Pro en offre et El Corte Inglés

Aunque hoy en día nuestros teléfonos móviles nos permiten hacer casi cualquier tarea, lo cierto es que todavía es difícil ser productivos desde un móvil cuando necesitamos realizar ciertas acciones con precisión. Por lo tanto, lo ideal en estos casos es echar mano de una tablet si no queremos tener que cargar con el portátil todo el día debajo del brazo. En este caso, si buscamos un modelo potente y que nos permita trabajar al máximo rendimiento, no hay duda que el iPad Pro es la mejor opción, sobre todo si podemos conseguirlo en oferta, como ocurre ahora en El Corte Inglés.

Consigue el Apple iPad Pro de 11″ avec descuento

En concreto, el modelo que ofrece con descuento esta famosa tienda es el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas sur la version WiFi + Cellulaire et 256 Go de capacidad de almacenamiento interno. Un modelo cuyo precio oficial asciende hasta los 1159 euros pero que El Corte Inglés ofrece con un descuento del 13%.

Esto significa que podemos ahorrar hasta 160 euros à la vente de l’iPad Pro d’Apple de 11 fonctions et de la configuration indicada si realizamos el pedido mientras dure la oferta. En este momento, la única opción de color disponible en el color plata, mientras que las opciones de envío ofrecidas son, envío a domicilio con gastos gratis y entrega en unos tres días o recogida en tienda Supercor cerca de tu casa o el trabajo con un coste adicional de solo 1 euro.

Máximo rendimiento y calidad

En lo que a funcionalidad y rendimiento se refiere, poco hay que hablar del dispositivo de Apple, ya que todo el mundo sabe que se trata de una de las mejores opciones del mercado. En definitiva, un equipo con el que poder hacer todo tipo de tareas y que podría incluso sustituir a nuestro portátil para poder trabajar al rendu maximal allá donde vayamos.

Recordemos que cuenta con una pantalla de Retina de 11 pulgadas con una resolución máxima de 2388 píxeles y que en su interior cuenta con un processeur A12Z encargado de impulsar el dispositivo. Para el almacenamiento interno cuenta con 256 GB, espacio plus que suffisant pour guardar todos nuestros archivos e instalar todas las aplicaciones de uso diario en el iPad Pro.

Como no podía ser de otra manera, dispone también de una cámara frontal Identité faciale avec un capteur de 7 MP, qui permet d’obtenir une caméra principale de 12 MP gran angular et ultra gran angular de 10 MP. L’iPad Pro 11 est également disponible pour saisir des vidéos depuis la caméra principale en 4K et en Full HD depuis la frontale.

En el apartado de conectividad, dispone de WiFi, Bluetooth et USB tipo C. Les dimensions de l’iPad Pro d’Apple avec le pantalon de 11 fils 178,5 x 247,6 x 5,9 mm et un poids de 473 grammes. Un tamaño de generosas dimensiones pero muy manejable, aunque siempre es recomendable usar alguna funda compatible with el iPad Pro que proteja nuestro dispositivo a la hora de transportarlo de un lado para otro.