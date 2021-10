El Mijis ne se présente pas après avoir protesté lors d’un concert de Lalo Mora | .

Le député populaire de San Luis Potosí Pedro César Carrizales Becerra, alias « Les Mijis » a été porté disparu après avoir assisté à une manifestation lors d’un concert du chanteur Lalo Mora qui est accusé d’avoir ab * ab * s plusieurs femmes et qui a aussi des vidéos dans lesquelles il place sa main aux mauvais endroits.

En effet, il y a quelques jours, El Mijis a lancé une message Publique directement au chanteur de Nuevo León, assurant que ses amis se chargeraient de l’accueillir dans leur ville, avec quelques mots dans lesquels il lui faisait savoir « qu’il était sur le point de découvrir ce qu’ils font aux agresseurs de son quartier ».

C’était ce même dimanche à travers le décompte officiel du législateur qui a appris qu’il n’avait pas comparu avec une autre personne qui l’accompagnait, depuis samedi à 21h30.

« Par ce moyen, il leur est communiqué que Image de balise Pedro Carrizales « El Mijis » ainsi qu’une autre personne sont portés disparus depuis environ 21h30 aujourd’hui », des propos alarmants publiés sur les réseaux sociaux.

Selon cette notification, l’homme politique populaire avait reçu des avertissements, mais assistait toujours à une manifestation devant le concert présenté par Lalo Mora à San Luis Potosí.

C’était le 8 octobre dernier lorsque le député du congrès de San Luis Potosí a rendu compte de sa plainte contre l’artiste devant le procureur général de la République pour avoir touché l’un de ses fans sans son consentement, ce que l’on a pu voir dans une vidéo qui a été réalisée une tendance dans les réseaux il y a quelques semaines.



En effet, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux et on peut voir que Lalo a touché la poitrine d’une jeune femme qui s’est approchée de lui pour lui demander une photo, alors les internautes se sont indignés de pouvoir observer cette situation et bien sûr il a été condamné pour être sexiste et pour avoir commis des actes répréhensibles avec des fautes morales.

Cette fois, ce n’était pas la première fois qu’une situation de ce type était signalée, même une de ses filles a assuré que « si elles savent déjà ce que c’est que de l’aborder ».

Et en plus, l’accusé local a également partagé une photo d’un groupe d’hommes qui ne portaient pas de chemise devant un mur qui était étiqueté L’information et l’invitation au concert que Lalo Mora aurait dans sa ville, écrivant quelques mots en qu’il a même demandé des recommandations sur ce qu’ils le rendraient célèbre pour le recevoir.

Bien sûr, les utilisateurs ont réagi impressionnés et certains l’ont soutenu en faisant leurs propositions et ont même commenté qu’il pourrait faire une proposition au congrès pour une solution à ces problèmes.