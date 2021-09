El Mobile reviendra à Barcelone cette année avec moins de visiteurs et de contrôles Covid

Le PDG de la GSMA, John Hoffman, s’assure que le Mobile World Congress (CMM) reviendra à Barcelone en 2021, malgré la pandémie, même si “ce sera un événement différent des éditions précédentes”, avec moins de visiteurs et des mesures rigoureuses sécurité pour éviter la contagion.

Dans un article envoyé aux médias, Hoffman explique que l’employeur de la GSMA, organisateur de Mobile, travaille “inlassablement” avec la Fira de Barcelona, la Mairie, la Generalitat, le Gouvernement et le Tourisme de Barcelone pour faire de la célébration du plus grand salon technologique au monde une réalité, qui a dû annuler son édition 2020 en raison de la crise du coronavirus.

« Nous avons fait des progrès significatifs pour en arriver là et maintenant nous sommes concentrés à 100% sur le retour de l’événement, en personne, du 28 juin au 1er juillet de cette année », explique le responsable de la GSMA, une association patronale qui regroupe quelque 800 opérateurs de téléphonie mobile et plus de 200 entreprises technologiques du monde entier.

Aujourd’hui, un an après l’annonce de l’annulation de l’édition 2020, Hoffman souligne que c’était une décision difficile, qu'”elle n’a pas été prise à la légère”, et qu’à ce moment-là personne n’était au courant de l’impact réel de la pandémie.

« Si nous nous trompions, nous provoquerions un profond dérangement et des conséquences pour plus de 2 300 exposants et plus de 100 000 visiteurs, sans parler de l’impact sur les entreprises, les travailleurs et la communauté locale », explique le gérant, qui souligne que, sachant ce nous le savons maintenant, vous pouvez garantir que la décision d’annuler “était la bonne”.

“L’annulation a permis d’arrêter la propagation du virus à Barcelone et au-delà, sauvant ainsi des vies”, remarque le PDG de la GSMA, rappelant qu’il avait reçu quelques critiques à l’époque, en partie parce que le MWC était la première grande conférence internationale qui il a été suspendu en raison de la pandémie.

Cependant, les événements de toutes sortes disparaissaient dans les semaines et les mois suivants des calendriers des foires du monde entier.

La GSMA elle-même a été forcée l’année dernière de transformer certains de ses événements en face-à-face en événements virtuels, mais malgré ce succès « il manquait quelque chose » : « Quelque chose d’unique et de stimulant comme la connexion humaine en face-à-face, qui nous ne pouvons tout simplement pas reproduire numériquement.

Cette connexion en personne, souligne Hoffman, est ce qui a fait le succès du MWC Barcelona.

« Il a une réputation inégalée en tant qu’endroit pour faire des affaires, innover et conclure des accords importants. L’environnement incroyable de Barcelone joue un rôle très important dans tout cela, et la ville elle-même est devenue la capitale mondiale du mobile pour la communauté mobile et technologique internationale, qui a été reçue à bras ouverts année après année », explique-t-il.

Hoffman souligne que le MWC 2021 sera rigoureux avec les processus de santé et de sécurité et que les “risques inutiles” ne seront pas pris en charge.

De plus, il combinera des éléments de la plate-forme numérique Thrive “pour créer un événement véritablement hybride pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne”.

John Hoffman soutient que la planification en cas de pandémie signifie gérer une grande incertitude, “mais ce n’est pas insurmontable”.