El ‘Mono’ Burgos, le nouvel entraîneur de Newell

14 Mar 2021 à 17h19 CET



Burgos allemand Il est le nouvel entraîneur des Old Boys de Newell. Oui Après avoir soutenu Cholo Simeone pendant dix ans, il relèvera son premier défi en tant que coach de la première équipe de «La Lepra» pour remplacer Frank Kudelka, qui a déjà résilié son contrat.

Sa relation avec le club Rosario se prolongera jusqu’en décembre 2021 avec la possibilité de se renouveler un an de plus. Burgos sera présenté à l’équipe mardi et sera accompagné par Armando de la Morena, qui sera son assistant et Angel Puebla en tant qu’entraîneur physique.

Son environnement a déclaré au Sport qu ‘ »il est très heureux de commencer cette nouvelle aventure en tant qu’entraîneur-chef en Argentine et excité car il s’agit de l’équipe de Bielsa, Maradona et Messi »..

Il avait des options pour que d’autres équipes dirigent dans le pays, y compris Racing de Avellaneda et Huracán, mais Newell était l’équipe qui a montré le plus d’intérêt et a fait plus d’efforts pour l’embaucher.

Le ‘Mono’ fera face à son premier défi en tant qu’entraîneur-chef après avoir fait partie de l’équipe d’entraîneurs de Simeone depuis 2011, au Racing Club de Avellaneda, à Catane et à l’Atlético de Madrid jusqu’en juin de l’année dernière. Au cours de cette décennie, l’Atlético a remporté une Copa del Rey, deux Ligue Europa, deux Suercopa européenne et une Super Coupe d’Espagne.

Burgos remplace Frank Darío Kudelka au bureau, qui a clôturé ce samedi son cycle avec une défaite retentissante 4-0 contre Defensa y Justicia, lors de la cinquième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle de football.

L’équipe Rosario parcourt le bas du groupe B du concours avec un point de douze possible, le produit d’un match nul et de quatre défaites, dans une année au cours de laquelle les Old Boys de Newell auront des élections.

Sur la liste et l’équipe noire, Burgos rencontrera une autre référence de l’Atlético comme Maxi Rodríguez, qui à 40 ans est le capitaine et l’emblème d’une équipe qui compte également Ignacio Scocco, Santiago Gentilletti, Cristian Lema, Fernando Belluschi, Pablo Pérez, Mauro Formica et Jonathan Cristaldo, entre autres.