El Museo del Barrio ‘Estamos Bien’ Exposition Vitrines Artistes Latinx – WWD

Un an après la fermeture d’El Museo del Barrio en raison de la pandémie, le musée de New York est prêt à ouvrir ses portes et à donner aux visiteurs de quoi parler.

El Museo del Barrio a monté «Estamos Bien», sa première enquête nationale sur l’art latinx. L’exposition triennale comprend des œuvres de 42 artistes Latinx de partout aux États-Unis et à Porto Rico. Il y a deux ans, l’équipe de conservation, dirigée par le conservateur en chef du musée, Rodrigo Moura, a commencé à rechercher et à visiter des artistes à travers le pays. Ils ont vu plus de 600 artistes au cours de la planification de l’exposition.

«Certains de ces artistes sont très connus dans leur région, et ils y ont leur carrière et leurs suiveurs, mais ils n’ont pas été beaucoup montrés à New York», dit Moura. «Nous avons trouvé une règle initiale: nous voulions présenter des artistes qui n’avaient jamais été présentés à El Museo auparavant.»

La seule exception était l’artiste Candida Alvarez, basée à Chicago, dont l’histoire avec le musée remonte aux années 1970. Le titre du spectacle – qui a été pluralisé pour inclure le collectif «nous» («je suis bien») – s’inspire de sa peinture «Estoy Bien», qui a été créée à la suite de l’ouragan Maria.

«Puis quelqu’un nous a rappelé la chanson de Bad Bunny. Nous n’avions pas fait le lien », dit Moura; l’artiste musical a chanté et dédié son single «Estamos Bien» aux victimes de l’ouragan Maria lors de ses débuts à la télévision américaine en 2018. L’exposition à El Museo comprend également une œuvre sculpturale de Luis Flores, «Estamos bien?», d’un homme atteignant vers une main passant à travers le mur.

«Reflétant les aspirations au changement et étant un lieu de changement, nous pensions que ce titre aurait tellement de niveaux d’interprétation différents», dit Moura. «Cela ne signifie pas nécessairement que tout va bien pour tout le monde [all the time], mais réunissons-nous ici et voyons ce qui nous attend.

L’intention principale de l’exposition est de mettre en évidence l’éventail des œuvres créées à travers les formats et les générations – le plus jeune artiste est né dans les années 1990 et le plus âgé dans les années 50. En centrant le terme «Latinx», le musée ouvre ses portes à un large éventail de perspectives et d’identités. Moura considère l’exposition comme un point de rencontre et un déclencheur de conversation. «C’est la beauté de ce type d’exposition-sondage, car elles peuvent vraiment fournir un lieu de discussion sur des choses qui se passent dans le moment contemporain», dit-il.

Le spectacle, prévu avant la pandémie, devait initialement s’ouvrir lors du recensement de 2020 et de l’élection présidentielle américaine. «Mais nous avons dû repenser pour répondre aux événements récents», dit-il. «Certaines des choses qui nous intéressaient au départ, comme le racisme structurel, la migration, les déplacements, le changement climatique, toutes ces choses, ont maintenant une résonance différente.»

Au cours de l’été, le musée a demandé à plusieurs artistes de l’exposition de créer des œuvres pour sa série de projets d’artistes en ligne. Certains étaient collaboratifs, y compris «Nécrologies du rêve américain» de Lizania Cruz, qui a rassemblé des points de vue individuels sur la disparition du rêve américain. Une enquête sur la race réalisée par Collective Magpie, qui était en conversation avec le recensement, a demandé aux participants de réfléchir à la façon dont ils perçoivent et ressentent leur propre identité. Les contributions de ces projets seront exposées dans le musée.

À l’affiche du 13 mars au 26 septembre.

Plus de l’œil:

Le Brooklyn Museum se joint à la Kaws Party

La blockchain est-elle l’avenir de la collection d’art?

Robert Nava amène ses anges à Chelsea