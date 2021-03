El nuevo Dacia Spring eléctrico ya tiene precio en España. Y sí es eléctrico más barato del mercado

Le groupe Renault llevaba tiempo anunciándolo y el Dacia Spring ya es una realidad. Y tan real que ya se conocen los primeros precios de este pequeño y urbano coche eléctrico. El Printemps Dacia est disponible en dos acabados, Comfort y Comfort Plus, y arranca en 16.548 euros et 17.621 euros, respectivamente.

Y en se aspecto, Dacia parece haber cumplido al proponer el eléctrico más barato del mercado. Hasta ahora, los eléctricos más baratos del mercado eran el Skoda Citigo e iV (à partir de 19.850 euros) et SEAT Mii Electric (à partir de 21.300 euros)

Eso sí, hay que aclarar que, de momento, son precios para quienes efectúen un préserva y financien el coche con la marca, con un important minimo a financiar de 4.000 euros et una permanencia mínima de 36 meses. Los primeros pedidos del Dacia Spring se podrán efectuar en esta primera mitad de año, pero las primeras entregas se harán a lo largo del otoño.

El Dacia Spring es un SUV urbano de cinco puertas que mide 3,73 m de largo, 1,77 m de ancho con los retrovisores y 1,52 m de alto, con una altura libre al suelo de 15 cm. Su peso en vacío no alcanza la tonelada de peso, pese a que solo la batería suma 186 kg, parando la báscula en 970 kg en vacío. El maletero tiene una capacidad de tan sólo 290 litros. Por dimensions, es un urbanita, pero aussi lo es por su motor.

Un moteur solo de 45 CV





Un moteur unique est disponible. Se trata de una unidad de 33 kW (45 CV) y 125 Nm asociado a una batería de iones de litio de 27,4 kWh de capacidad. A pesar del poco peso del coche, el Spring no está en su habitat una vez que sale de las zonas urbanas.

En ciudad, su 0 à 50 km / h en 5,8 segundos le permitirá moverse con soltura, pero si queremos salir a una vía rápida deberemos anticipar muy bien cualquier incorporación. A priori, con un 0 à 100 km / h en 19,1 segundos, cualquier hueco en el tráfico no nos vale. Su velocidad máxima de 125 km / h, en cambio, es suficiente para seguir el flujo del tráfico.





Dacia anuncia una autonomía de 230 km (ciclo WLTP) en conducción mixta, es más de lo que ofrece por ejemplo el Renault Twingo Electric (190 km). Y esa autonomía puede subir hasta los 305 km si no se sale de las zonas urbanas.

A la hora de recargar su batería, Dacia ofrece varias opciones: un clásico enchufe doméstico de 220 V con el cable suministrado de serie, en una wallbox (con el cable en opción) o en un punto de carga rápido (corriente continua) en opción .





Estos son los tiempos de recarga para el Dacia Spring 2021, en fonction de la potencia del cargador utilizado:

Cargador de 2,3 kW (en casa): 13 heures et 32 ​​minutes

Cargador de 3,7 kW: 8 heures et 28 minutes

Wallbox de 7,4 kW: 4 heures et 51 minutes

Cargador de 30 kW en corriente continua: 56 minutes

Precios y equipamiento Dacia Spring

Ressort DACIA moteur y batería precio * DACIA Spring Comfort 33 kW (45 CV); 27,3 kWh 16 548 euros DACIA Spring Comfort Plus 33 kW (45 CV); 27,3 kWh 17.621 euros

* precios para préserve y con financiación con la marca





El equipamiento de serie del Spring incluye en el acabado Comfort la climatización manual, una radio Plug & Dacia, la frenada de émergencia asistida, los retrovisores externales eléctricos y el color “Blanco Caolin”.

El acabado Comfort Plus añade a lo antérieur la pantalla táctil de siete pulgadas, la radio DAB, la ayuda de aparcamiento trasero con cámara and the rueda de repuesto. Este acabado, de momento, solo est disponible en gris metalizado con toques de color naranja en las barras de techo, en los retrovisores y en algunas zonas de la carrocería.

Por último, mencionar que la garantía es de 3 años à 100.000 km, mientras que la de la batería es de 8 años o 120.000 km.

En Motorpasión | Probamos el Dacia Duster GLP: un SUV con etiqueta ECO al que le falta consistencia