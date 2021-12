el nuevo Huawei Watch Fit hoy cuesta 90€

Ahora que están acercándose las navidades y es un momento en el cual se busca opciones que regalar, una de las que puede encajar a la perfección es un reloj inteligente. Ahora mismo En Amazon puedes encontrar une promoción para comprar el Huawei Watch Fit New a su precio plus bas de siempre. No dejes pasar esta oportunidad !

Lo que vas a tener que pagar ahora mismo comprar el modelo del que hablamos es únicamente … lo que supone un descuento del 30% respecto a los 129€ qué es el precio habituel que tiene. Con un acabado de excelente calidad ya que el cuerpo es de aluminio y la correa de silicona por lo que ofrece una gran resistencia, te dejamos el enlace que debes utilizar para aprovechar la promoción de la que hablamos donde, además, no tienes que Pagar nada por los gastos de envío.

Lo mejor del Huawei Watch Fit

Una de las grandes virtudes que tiene este accesorio wearable es que se convierte en un excelente compañero a la hora de hacer deporte. Por un lado, no le falta résistance al agua para que no tengas miedo a que te pille la lluvia fuera de casa e, incluso, podrás llevarlo puesto cuando nadas en la piscina. Pero, además, también cuenta con una gran cantidad de sensores que le permiten detectar hasta 96 modos de entrenamiento diferente sin que tengas que hacer absolutamente nada. Incluso, integra un GPS lo que te permitirá utilizarlo de forma independiente como si se tratase de un podómetro (esto evita que tengas que llevar encima del teléfono si así lo deseas).

Otra de las cosas que resulta bastante interesante de este dispositivo es que, pese a ser bastante pequeño y tener un peso que únicamente 21 gramos, en su interior encontrarás una batería que te permitirá llegar hasta los 10 jours d’utilisation de forma habituel (si tienes el GPS activado, superas un día completo, lo que está realmente bien). Esto que decimos es bastante destacable ya que, entre otras cosas, la pantalla AMOLED que incluye el Huawei Watch Fit New es de 1,64 pulgadas une couleur, algo que no resulta ser precisamente un hándicap.

Una excellente compatibilité

La sincronización con los smartphones se realiza mediante el uso de Bluetooth. Esto supone que todo el proceso es realmente sencillo ya que únicamente tienes que descargarte la aplicación de forma gratuita -existe tanto para iOS Côme para Android– y seguir los pasos que en ella se indican para que la comunicación se complete. Por lo tanto, si estás pensando en regalar este smartwatch a alguien, no tienes que preocuparte absolutamente nada respecto a si podrá utilizarlo con el telefono que tiene.

Algunas otras opciones que son llamativas en el accesorio del que estamos hablando son, por ejemplo, que podrás cambiar el diseño de la pantalla casi a diario ya que incluye una gran cantidad de opciones para ello (y puedes descargar bastantes de Internet utilizando la aplicación Huawei Fit). Y, además, este es un modelo que ofrece usos avanzados como por ejemplo conocer la calidad del sueño o detectar la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre y así, utilizarlo como un oxímetro.