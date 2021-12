El nuevo Kindle Paperwhite ahora con un ofertón y envío gratis

De vez en cuando Amazon rebaja el precio de alguno de sus libros electrónicos, y puede que estés esperando una de estas opciones para hacerte con uno. Pues bien, ahora mismo la mencionada tienda online tiene un descuento bastante interesante para que compres el nuevo Kindle Paperwhite.

Exactamente el descuento que puedes aprovechar en estos momentos llega al 11%, pero qué significa eso lo tienes que pagar 124,99 euros para tener en casa este eReader que es uno de los mejores qu’existen actualmente en el mercado. Te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para no dejar escapar esta ocasión que tiene durará ocho días más. Además, si eres de los que tienen una cuenta Prime como es habituel en la tienda creada por Jeff Bezos no tendrás que pagar nada por los gastos de envío.

Cosas de este Kindle Paperwhite

Una de las grandes novedades que vas a encontrar este accesorio fue el de la generación anterior es que su pantalla de tinta electrónica es más grande. Se da el salto a las 6,8 poulgadas, pero las dimensions del dispositivo apenas crecen debido a que se han reducido los marcos de forma considérable. Por lo tanto, se mantiene la buena portabilidad que ofrece que te permite llevarlo de un lado a otro de forma muy cómoda. Por cierto, que se mantiene la posibilidad de ajustar la luz calida de la pantalla que te permite leer incluso en lugares que están completamente a oscuras.

También est optimisé tant pour le matériel que pour le logiciel qu’utilise le Kindle Paperwhite. Esto, entre otras cosas, permite una navegación mucho más amigable y eficiente por el sistema operativo e, incluso, el paso de las páginas se realiza de una forma más rápida lo de siempre hace que se tenga una experiencia de uso mu. Y, todo esto, no tiene un impacto negativo en el apartado de la autonomía es otro de los grandes pilares en los que se basa este libro electrónico para ser de los mejores. Así, fabricant indica que podrás utilizarlo hasta 10 semanas sin tener que recurrir ahora enchufe utilizar su puerto Type USB C.

Lleno de buenas options

Como no puede ser de otra forma este modelo ha perdido el ofrecer compatibilidad con el estándar IPX8. Y esto qué significa? Pues algo tan sencillo y útil como que el dispositivo es eau résistante… Por lo tanto, no vas a tener problema alguno a la hora de utilizar el equipo en el cuarto de baño o al llevarlo a la piscina sin preocuparte por si te salpican. Además, tú que lo referente a la conectividad se mantienen detalles tan positivos como por ejemplo que incluye Wifi para acceder a la nube y de esta forma poder conseguir libros de forma muy sencilla y sin tener que conectar el dispositivo al ordenador.

Un par de detalles finales que creemos que son importantes conocer de este nuevo libro electrónico son que dispone de 8 Go espacio de almacenamiento interno (lo que te permitirá llevar cientos de libros almacenados). Y, además, que no tendrás dificultad en contrar une buena cantidad de fundas que aumenten la protection del Kindle Paperwhite par que no sufra desperfecto alguno cuando lo llevas encima.