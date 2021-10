el nuevo reloj de Samsung a su precio mínimo en Amazon

Si el Samsung Galaxy Watch4 es el reloj inteligente que tienes claro que desseas conseguir, ya tienes la primera oferta importante para comprarlo en la tienda Amazon. Te mostramos cómo aprovechar la oportunidad de la que estamos hablando que te permite hacerte con este modelo que cuenta con sistema operativo WearOS con el que podrás instalar aplicaciones desde la tienda Play Store.

Este es el último smartwatch que ha lanzado la compañía coreana al mercado, y llega por una gran cantidad de opciones positivas que le convierten en uno de los mejores que puedes encontrar actualmente en el mercado. Sin ir más lejos su pantalon AMOLED de 1,19 pulgadas ofrece una calidad excelente ya que entre otras cosas es capaz deémettrer un brillo muy alto y su resolución alcanza los 330 ppp. Una marca muy buena y que no le hace perder una tactilidad que siempre viene bien a la hora de gestionar todos los parámetros del sistema operativo. Por cierto, este modelo pese a tan solo 25,9 grammes, por lo que la comunidad al utilizarlo es fantástica.

Tampoco le falta un hardware bastante completo que tiene como elementos destacados el procesador Exynos W920 de fabrication propre et une RAM de 1,5 GB. Y esto qué significa? Pues que el funcionamiento del Samsung Galaxy Watch4 no tiene fisura alguna tanto de utilizar los apartados de WearOS (que cuenta con personalización One UI Watch), como de las muchas aplicaciones que puedes instalar en este reloj inteligente y que te permiten personalizarlo de una forma muy precisa. Important en este último que hemos comentado que la capacidad de almacenamiento available es of 16 GB, plus que suficiente para que no tengas límites a la hora de probar apps.

La promotion qui existe en Amazonie

Hasta la fecha en la mencionada tienda online no se habían visto ofertas importantes para comprar este smartwatch, pero hoy puedes ahorrarte un 9% respecto al precio que tiene habitualmente y, por lo tanto, pagar únicamente 245 euros pour utiliser le Samsung Galaxy Watch4. Es una oportunidad bastante interesante suerte con el modelo que tiene color plata en su espera y una correa -que puedes cambiard- de color blanco. La verdad, es que el atractivo de este reloj inteligente es innegable. Si no quieres perder la ocasión simplemente tienes que utilizar el enlacer que dejamos este párrafo donde también podrás dar usar una cuenta Prime en el caso de que la tengas.

Cosas importantes du Samsung Galaxy Watch4

Para empezar su autonomía superará prácticamente siempre un día de uso Sin tener excesivas restricciones a la hora de activar la pantalla antes mencionada, y esto se debe a la inclusion de una batería de 247 mAh y aquí está gestionado bastante bien todo lo que tiene que ver con el apartado energético. Aparte, para que estés de lo más tranquilo cuando te pones el smartwatch, debes saber que su resistencia es excelente ya que no le falta la propia para el agua y, además, ofrece certificación MIL-STD-810G lo que asegura que aguanta las caídas habituales en el día a día.

Enfin, debes sabre que el Samsung Galaxy Watch4 es uno de los mejores relojes inteligentes qu’existen en el mercado actuel en lo referente a la conectividad. Appartement d’utilisation Bluetooth para sincronizarse con telefono iOS ou Android, también dispone de opciones como por ejemplo Wifi -para poder gestionar las aplicaciones de forma independiente- y NFC, indispensable en el caso de realizar pagos móviles con el smartwatch.