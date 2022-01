El Obradoiro en récupère quatre touchés par le covid

01/06/2022 à 19:32 CET

Le Monbus Obradoiro a rapporté ce jeudi que quatre joueurs absents pour cause de covid ont été négatifs au dernier test PCR ils ont subi, ils sont donc aptes à suivre une formation.

L’équipe galicienne reprendra la ligue Endesa samedi prochain sur le terrain de Gran Canaria, après n’avoir pas pu jouer ses deux derniers matchs contre Manresa et Breogán, le premier en raison de l’épidémie de coronavirus qui a touché l’équipe catalane et le second pour lequel ils ont souffert votre propre modèle.

Après les derniers tests médicaux, seuls deux joueurs restent infectés et restent isolés dans leurs domiciles respectifs, a expliqué l’entité galicienne.