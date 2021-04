El Oso Bogey Santander Kids Tour et Make-A-Wish Espagne unis par l’illusion

24/03/2021 à 20:32 CET

Le Bogey Bear Santander Kids Tour et Make-A-Wish Spain ont signé un accord mondial par lequel le Bogey Bear aidera les enfants bénéficiaires de la Fondation Make-A-Wish Espagne à réaliser leurs rêves dans le cadre du traitement de leur maladie, à travers diverses actions. Le circuit de golf qui transmet le plus d’enthousiasme aux enfants d’Espagne, l’Oso Bogey Santander Kids Tour, facilitera une contribution solidaire à travers les inscriptions aux différents tournois. Dans chacun des quinze tournois que ce circuit aura en 2021 au niveau national, chaque garçon ou fille participant fera don d’une partie de son inscription à la Fondation Make-A-Wish Spain.

Depuis le début du circuit en 2015, les enfants participants ont récolté près de 30 000 euros pour des actions de solidarité. Plus loin, Oso Bogey reversera un pourcentage des ventes de sa marchandise à Make-A-Wish et en fera la promotion dans toutes les actions menées avec la participation d’Oso Bogey, il y a une collecte de fonds pour Make-A-Wish.

Carmela Fernandez Piera, Président de Make-A-Wish Espagne, a assuré lors de la signature de l’accord que «c’est un honneur d’unir Bogey Bear en tant qu’ambassadeur de Make-A-Wish Espagne, pour partager des valeurs aussi importantes que l’auto-amélioration et aider les enfants bénéficiaires de Make -A-Wish pendant le traitement de leur maladie, en les encourageant dans les situations très compliquées auxquelles ils sont confrontés. L’Ours Bogey transmet la joie, l’amélioration, la force, le respect et la lutte, quelque chose qui doit toujours être très présent, et il ne faut pas oublier l’ILLUSION, qui est le moyen de réaliser tout ce que nous proposons car l’illusion peut vous emmener où vous voulez & rdquor;.

Felipe Martin, Directeur des commandites, des événements commerciaux et RR.SS. Santander Espagne, a ajouté que «la mission de Banco Santander est de contribuer au progrès de la société et des personnes qui la composent et, par conséquent, il est essentiel de transmettre les valeurs fondamentales que la pratique du sport implique. A cette occasion, le lien avec Oso Bogey et le Santander Kids Tour Circuit nous permet d’atteindre le sport de base et les plus petits et de le faire, en plus, de manière solidaire. Nous sommes ravis de transmettre aux plus jeunes la nécessité d’être solidaires et de soutenir des fondations telles que Make-A-Wish Spain.

Ce seront les enfants qui aideront les autres enfants à surmonter leurs moments les plus difficiles et c’est très enrichissant, tant pour eux que pour toute l’équipe de l’Oso Bogey Santander Kids Tour & rdquor;. Javier Gervás, PDG de JGolf 18.0, créateurs de la mascotte Bogey Bear, a commenté que «depuis la naissance de Bogey Bear, nous étions clairs que nous voulions inculquer aux plus petits le sentiment de solidarité, ainsi que d’autres valeurs comme l’honnêteté, amélioration de soi, respect, plaisir et camaraderie. Ces cinq super pouvoirs du golf, qui coïncident avec les valeurs de Make-A-Wish Spain, aideront le processus de formation personnelle et sociale des enfants participants auquel s’ajoute la force de l’ILLUSION.

Grâce à la contribution de solidarité des participants au Santander Kids Tour Bogey Bear, Make-A-Wish Spain pourra aider des enfants comme Yaneli, 6 ans et souffrant d’une grave maladie cardiaque, à être couronnée princesse courageuse; ou que Bérénice, 17 ans et en pleine cure, est une grande cuisinière par la main de ses chefs préférés; ou que Pol, 11 ans et qui se bat contre une maladie oncologique, réalise son illusion en apprenant tout sur la photographie pour devenir un grand photographe.

Make-A-Wish Spain est une organisation à but non lucratif, fondée en 1999 et analysée par la Fundación Lealtad, avec pour mission de provoquer l’illusion chez les enfants souffrant de maladies graves (hospitalisées ou liées à un environnement de santé qualifié), travaillant systématiquement pour incorporer des entités et les personnes dans un réseau de renforcement social autour du bénéficiaire et de sa famille, afin de renforcer leur résilience.